Сахалинские «художницы» взяли все золото первенства области

На завершившемся в Южно-Сахалинске открытом первенстве области по художественной гимнастике хозяйки забрали все первые места.

Островные «художницы» не оставили шансов на золото гостям из Якутии и Хабаровска. На помост спортивного комплекса «Олимпия парк» вышли 100 спортсменок разных возрастов. Турнир стартовал с выступлений самых юных участниц. Они продемонстрировали упражнения с мячом, скакалкой, обручем и булавами.

По словам главного судьи турнира Евгении Шипицыной, приезд двух команд с большой земли существенно повысил уровень конкуренции. Турнир позволил островным гимнасткам набраться соревновательного опыта.

Настя Цапова из Хабаровска художественной гимнастикой занимается уже три года. На Сахалин она приезжает не первый раз. Но этот турнир оказался для нее не самым удачным

- Я переволновалась немного. Скакалка сначала выпала из рук, потом запуталась. Старалась собраться и красиво закончить выступление, - поделилась гостья.

Галина Кардышевская представляла Якутию. Своих соперниц в деле еще не видела, но, по словам тренера, придется постараться, чтобы составить конкуренцию островитянкам.

- Мы будем выступать с групповым танцем. В основном наши соперники среди кандидатов в мастера спорта. Я первый раз приехала на Сахалин, тренируемся постоянно, - рассказала девушка.

Однако и в индивидуальных программах и групповых выступлениях сильнее оказались сахалинские гимнастки. Область представляли воспитанницы ОГАУ ФК «Сахалин» и ДЮСШ по плаванию.

По результатам соревнований 21 спортсменка выполнила разряд кандидата в мастера спорта, а 33 девушки стали перворазрядницами. Результаты турнира в прикрепленном файле.

Файл: результаты художественная гимнастика.odt (13,2 КБ).