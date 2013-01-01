День траура

Сегодня в России объявлен день траура. Страна скорбит по погибшим в авиакатастрофе, случившейся утром, 25 декабря, в полутора километрах от побережья Сочи.

ВКС с Губернатором

Работа сразу троих глав муниципальных образований стала предметом критики со стороны губернатора региона. Корсаковский, Охинский и Александровск-Сахалинский районы стали аутсайдерами по многим показателям.

Пресс-конференция президента

О громких коррупционных делах, кадровой политике, отношениях с США и будущем нашей экономики. Во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопросы журналистов. Всего в ходе большого диалога ему задали почти 70 вопросов.

Сдача арендного дома в Смирных

Квартплата по сниженным ценам. В Смирных сдали два арендных дома. Их возводят для работников бюджетной сферы. Все квартиры уже нашли своих первых жильцов. Учителей, медиков, воспитателей детских садов. Несмотря на то, что жилье казенное недовольных новыми квадратами не оказалось.

Открытие детсада в Тымовском

Пятый детский сад открыли в Сахалинской области в 2016 году. Счастливым обладателем нового детского учреждения стал поселок Тымовское.

Поездка детей на Кремлевскую елку

Шестнадцать сахалинских школьников отправились на главную новогоднюю ёлку страны. Это ребята, отличившиеся хорошими отметками в учебе, достижениям в спорте и творческой деятельности, а также дети-сироты. Самому младшему счастливчику девять лет, самому старшему - одиннадцать. В поездке школьников сопровождают опытные педагоги, медицинский работник и сотрудник полиции.

Открытие МФЦ

Получить паспорт или зарегистрировать собственность. Подать документы в структуры государственных услуг быстро и без проблем смогут теперь жители планировочного района Новоалександровск. Там открылся новый офис многофункционального центра.

Выставка в музее

Любители живописи увидели «Сахалин и Курилы в лицах». Выставка под таким названием открылась в литературно-художественном музее книги Чехова. Она приурочена к 70-летию со дня образования Сахалинской области и посвящена людям, которые внесли значительный вклад в развитие экономики и культуры островного региона.

Итоги проекта «Поможем всем миром»

Настоящий новогодний сюрприз подготовили для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дед Мороз и Снегурочка побывали в гостях у шести семей из Южно-Сахалинска. Они подарили ребятам не только долгожданные подарки, но и поинтересовались насколько улучшилось их здоровье за этот год.

Ледовый фестиваль

Первобытные танцы на коньках, гимнастика на лыжах, полевая кухня - таким запомнился посетителям Ледовый фестиваль. Он прошел в Южно-Сахалинске и ознаменовал открытие сезона катков.

Мало снега - не беда

На Сахалине открыли горнолыжный сезон. Массовый спуск с горы Большевик, игры, конкурсы и горячий чай. А главное, те перемены, который специально для комфорта спортсменов претерпел «Горный воздух».