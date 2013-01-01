Мало снега - не беда
На Сахалине открыли горнолыжный сезон. Массовый спуск с горы Большевик, игры, конкурсы и горячий чай. А главное, те перемены, который специально для комфорта спортсменов претерпел «Горный воздух».
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На Сахалине открыли горнолыжный сезон. Массовый спуск с горы Большевик, игры, конкурсы и горячий чай. А главное, те перемены, который специально для комфорта спортсменов претерпел «Горный воздух».
Замечательный материал. Как и всегда у этого автора.
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смею предположить, что большую часть объектов, если не все, начинали строить еще при Хорошавине.
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