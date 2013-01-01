Льда хватит на всех
Первобытные танцы на коньках, гимнастика на лыжах, полевая кухня - таким в запомнился посетителям Ледовый фестиваль. Он прошел в Южно-Сахалинске и ознаменовал открытие сезона катков.
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Первобытные танцы на коньках, гимнастика на лыжах, полевая кухня - таким в запомнился посетителям Ледовый фестиваль. Он прошел в Южно-Сахалинске и ознаменовал открытие сезона катков.
Замечательный материал. Как и всегда у этого автора.
Пятый детсад открыли на Сахалине за год
смею предположить, что большую часть объектов, если не все, начинали строить еще при Хорошавине.
Южносахалинка внезапно узнала, что ее паспорт недействителен
Единственное, что на сегодняшний день сделано для упрощения получения РВП и других документов дающих права и свободы на территории России - это установка систем...
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