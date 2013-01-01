Все услуги в одном окне
Получить паспорт или зарегистрировать собственность. Подать документы в структуры государственных услуг быстро и без проблем смогут теперь жители планировочного района Новоалександровск.
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Получить паспорт или зарегистрировать собственность. Подать документы в структуры государственных услуг быстро и без проблем смогут теперь жители планировочного района Новоалександровск.
Замечательный материал. Как и всегда у этого автора.
Пятый детсад открыли на Сахалине за год
смею предположить, что большую часть объектов, если не все, начинали строить еще при Хорошавине.
Южносахалинка внезапно узнала, что ее паспорт недействителен
Единственное, что на сегодняшний день сделано для упрощения получения РВП и других документов дающих права и свободы на территории России - это установка систем...
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