Выполнили план
Пятый детский сад открыли в Сахалинской области в 2016 году. Счастливым обладателем нового детского учреждения стал поселок Тымовское.
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Пятый детский сад открыли в Сахалинской области в 2016 году. Счастливым обладателем нового детского учреждения стал поселок Тымовское.
Замечательный материал. Как и всегда у этого автора.
Пятый детсад открыли на Сахалине за год
смею предположить, что большую часть объектов, если не все, начинали строить еще при Хорошавине.
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