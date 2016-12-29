Сигал, бройлеры и Матвиенко: каким был 2016 год на Сахалине

2016 год без стеснения можно назвать «скучным» для Сахалинской области. Несмотря на то, что он был високосным (а для многих это сакральный спутник нехороших событий), по уровню потрясений 2015-й далеко впереди. Да, в этом году не было громких арестов и трагедий, но вспомнить все равно есть что. РИА «Сахалин-Курилы» составило для вас топ громких событий 2016 года.

Событие года

Переход на летнее время Эта история началась еще в прошлом году, но свое развитие и заключение получила в 2016-м. Было много всего: споры об авторстве идеи, недовольные возгласы тех, чья работа сильно зависит от связи с Москвой и её временем, радость от лишнего светлого часа. Перевод времени стал и отличным поводом заработать политические очки — к участвовавшим в инициативе чиновникам сахалинцы относились более благосклонно на выборах. Ничего плохого в политическом пиаре нет, если он, конечно, сопровождается реальными делами. Кроме Сахалина, стрелки подвинули также в Астраханской области. В этих двух регионах 2016-й високосный стал длиннее не на 24 часа, а на 23 — есть что вспомнить.

Новость по теме: Сахалин и Курилы возвращаются в летнее время

Скандал года

Ситуация с рыбокомбинатом «Островной» Очередная «Прямая линия с Владимиром Путиным» обеспечила сахалинских журналистов новостями на месяцы вперед. Задержка зарплаты работникам — история для России не то чтобы уникальная, но, правильно преподнесенная и раскрученная в СМИ, она взорвала в том числе и федеральные источники. Директор злополучного «Островного» стал кем-то вроде злодея из сериала: мы вновь и вновь смотрели, как ему предрекают все больший срок по уголовному делу, и смаковали подробности долгожданной выплаты денег работникам. Строго говоря, проблема тоже возникла не в 2016-м, но известность она получила, конечно, после спецрепортажа «Первого». И пусть недобрые люди продолжают стенать о «показушности» раскрученного события, но рыбокомбинат работает, зарплату выплатили, нерадивый бизнесмен ждет суда. А значит, раскручивали не зря.

Новость по теме: На курильский рыбокомбинат «Островной» возвращаются сотрудники

Визит года

Валентина Матвиенко Не лезущая за словом в карман глава Совета Федерации посетила Сахалин в октябре. Подобно литературному Чацкому Валентина Ивановна раскритиковала все, до чего успела дотянуться, но конструктивно. Чиновница попросила не делать из «дальневосточного гектара» липовую кампанию (как из многого в нашей стране), отметила наследие неэффективного освоения бюджета и жестко раскритиковала внешний вид Южно-Сахалинска. Отнесутся ли местные чиновники к её словам с должным вниманием или станут очередными Фамусовыми — увидим. Новость по теме: Визит Матвиенко и открытие собора: что запомнилось мэру Южно-Сахалинска в 2016 году

Патриарх Кирилл Патриарх Московский и всея Руси, конечно, заявлениями не разбрасывался, но визит такой крупной религиозной фигуры — явление для региона не частое. Святейший поучаствовал в долгожданном открытии собора Рождества Христова в Южно-Сахалинске (запись трансляции тут), выдал губернатору Олегу Кожемяко орден, после чего на голубом вертолете отправился в Невельск. В портовом городе владыка открыл еще один храм и продемонстрировал завидные знания об истории поселения. На том и отбыл, оставив после себя яркие впечатления и замечательные фото в местных и федеральных СМИ. Новость по теме: В Южно-Сахалинске освятили собор Рождества Христова

Актер года

Стивен Сигал Просто визитом появление Стивена Сигала на сахалинской земле не назовешь, поэтому мы вынесли приезд «будущего россиянина» в отдельную номинацию. Это был настоящий (и блестящий) спектакль одного актера. Звезда экрана вышагивал на помостках Южно-Сахалинска, Корсакова и Холмска, встречаясь на своем пути с каратистами, журналистами, танками и чиновниками. Не привыкшим к известным лицам людям очень нравилось общение с заграничным гостем, а значит, визит известного буддиста и мастера айкидо на Сахалин был кому-то да нужен. Завершилось путешествие голливудского лицедея локальным островным мемом — знаменитой фразой актера об «островах, на которых хочется зить». Ну не прелесть ли? Новость по теме: Стивен Сигал хочет снять фильм на Сахалине

Культурное событие года

Кинофестиваль «Край света» Можно по-разному относиться к смене руководства, стиля, тематики и общего духа полюбившегося сахалинцам кинофорума, но более обсуждаемого культурного мероприятия на Сахалине в этом году не было — факт. Островитяне радовались красочному фильму про Петербург, возмущались гигантским фаллосом во весь экран, ругали руководство и хвалили драматургов и писали, писали, писали тысячи комментариев в Интернете. Во всей этой шумихе люди, к сожалению, забыли о главном — о кино. А киноподборка была не то чтобы совсем плохой, но какой-то однобокой. Насилие, секс, тяжелая женская доля — темы, безусловно, нужные. Но их стоило сбалансировать, а на это не хватило ни вкуса, ни чувства меры. Не будем бросаться в пучину уныния, но констатируем: «Край света-7» может получиться еще хуже, если все ошибки предшественника не будут учтены. И отдельная просьба от автора: если заглавная песня события получилась не лучшей песней в мире и от нее не кайфовали ни Мик Джаггер, ни Пол Маккартни, ни Юрий Лоза, пожалуйста, не включайте её по пять-шесть раз перед фильмом. Очень прошу, спасибо. Новость по теме: Организаторы «Края света» интересуются мнением сахалинцев о будущем кинофестивале

Крылья Сахалина Главное музыкальное и самолетное событие Сахалина в 2016 году несколько потеряло в новизне и масштабах. Программа практически полностью повторяла предыдущую, но в усеченном виде. Авиации было меньше, и, если бы не шикарное мотофристайл-шоу и не вечно молодой Найк Борзов, все было бы совсем грустно. Фестивалю срочно нужны денежные вливания и новый подход, что не скрывают его организаторы. А еще не мешало бы более активное участие полиции — пока обходится без трагедий, но неконтролируемые пьянство и хамство до добра не доведут. Новость по теме: Пять лет с правом летать

Спасение года

Если когда-нибудь будет Страшный суд над годами, то 2016-й может оправдаться за весь Сахалин (и все человечество) этой замечательной спасательной операцией. Злые языки называли спасение косаток из ледового плена занятием бессмысленным — мол, зачем вмешиваться в дела природы, и вообще, все равно помрут. Ну и пусть себе судачат, а все мы здорово порадовались отваге и самоотверженности сотрудников МЧС, волонтеров и просто неравнодушных людей, которые бросались в ледяную воду, чтобы помочь умным, но попавшим в беду морским животным. — Ледовый плен косатки был разрушен союзом людей, техники и снаряжения! Мы радовались как дети! — делится на своей страничке ВКонтакте свидетель событий фотограф Дмитрий Ковалев. И все мы радовались и продолжаем это делать вместе с ним. Кстати, у этих недавних событий, помимо гуманистических, были и образовательные последствия: тысячи россиян, наконец, узнали, чем отличаются «косатки» от «касаток». И это тоже хорошо. Новость по теме: Фотоподборка: спасение косатки из ледового плена

Пост года

Наверное, самым искренним и интересным интернет-отголоском спасения косаток стал пост сотрудника ГУ МЧС Сахалинской области Александра Ивельского в соцсети Facebook. Приводим его полностью.

Добавить можно только, что пост был замечен далеко за пределами Сахалина и растиражирован федеральными СМИ.

Здание года

Собор Рождества Христова Один из главных островных долгостроев в этом году, наконец, был сдан в эксплуатацию. Семидесятиметровый собор избавился от страшных строительных лесов и засиял золотыми и синими куполами, украшая непритязательную еще несколько назад улицу Горького. Красивый облик религиозного сооружения отмечают даже ярые атеисты — это ли не показатель того, что новый храм городу нужен. С другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы и лифт для маломобильных групп населения работал с первого дня, и социальных инициатив от местной епархии было побольше, раз храм такой большой и богатый… Наверное, все это будет, но, как обычно, не сразу. Новость по теме: Заповедь Василия

Кинотеатр «Октябрь» В мае сахалинцы узнали такие страшные слова, как Dolby Atmos и Volfoni 3D, и наконец-то смогли насладиться качественными картинкой и звуком. Три года реконструкции и шестьсот миллионов рублей были потрачены не зря: Южно-Сахалинск обзавелся современным, красивым и комфортным кинотеатром. Все в кино! Новость по теме: После трехлетнего ремонта в Южно-Сахалинске открыли ККЗ «Октябрь»

Арест года

Эдуард Сандлер Харизматичный и энергичный Эдуард Сандлер полюбился многим сахалинцам за то недолгое время, что возглавлял баскетбольную команду и весь ПСК «Сахалин». Настолько, что когда его задержали, а затем арестовали во Владивостоке, местный Интернет выдал тучу различных объяснений, почему Эдуард невиновен. Самая популярная (и приятная) гипотеза заключалась в том, что арест спортивного функционера — месть за постоянные победы баскетболистов «Сахалина» над «Спартаком-Приморье». Владивостокский суд с сахалинцами не согласился и отправил Сандлера в колонию за мошенничество. Там он проведет еще около полутора лет.

Спортивное событие года

Чемпионства и вице-чемпионства «Сахалина» Два золота и два серебра в первый год существования объединенного клуба — шикарный результат. И пусть футбольная команда в итоге так и не вышла в ФНЛ (как и окончательно не присоединилась к ПСК), творец чемпионств Сандлер отправился за решетку, а хоккеисты в драматичной встрече уступили корейцам «Аньян Халла». Этот сезон запомнится болельщикам потрясающим золотом баскетболистов и выходом волейболисток в высший дивизион — впервые в истории! Старт второго сезона ПСК довольно неважный у всех команд, так что, возможно, подобных триумфальных отрезков мы будем ждать еще очень долго. Новость по теме: Волейболистки ПСК «Сахалин» торжественно отметили чемпионство

Смена руководства ПСК Нельзя не сказать и о смене руководства много раз упомянутого спортклуба. Вслед за осужденным Сандлером клуб покинул его товарищ и коллега Павел Губенко — к нему сахалинский Интернет был уже не так благосклонен. Вставший у руля Алексей Ан принялся менять команду, что вызвало бурю негодования у болельщиков, хотя это вполне обычное дело. Финальным аккордом тревожных событий стал уход пресс-секретаря клуба Марианны Симоненко. Девушка выдала полный боли пост в соцсетях и пожелала новому руководству неудачи. Будущее клуба сейчас не предсказала бы дочь Ванги и Павла Глобы — настолько оно туманно. Новость по теме: ПСК «Сахалин» возьмется за любительский хоккей

Анекдот года

«В кабинете Мюллера идет совещание. На нем присутствуют высшие чины СС, СД и абвера. Обсуждают методы и способы борьбы со шпионами. Примерно в полночь, слегка скрипнув, открывается дверь, гаснет свет, и, освещая себе путь маленьким фонариком, неизвестный человек проходит к сейфу Мюллера. Огромной отмычкой вскрывает его, достает секретные папки и начинает перефотографировать их. Потом все кладет на место, вытирает отпечатки пальцев и уходит. В гробовой тишине слышен голос Геринга: — Кто это?! Встает Мюллер: — Господа, не пугайтесь — это русский разведчик Штирлиц. — Так почему вы его не арестуете? Бесполезно — все равно отвертится». Смешно? Нам нравится. Экс-депутату Городской думы Южно-Сахалинска Сергею Короткову тоже. Настолько, что попавший в опалу народный избранник разместил его у себя на страничке сразу после вынесения ему «обвинительно-оправдательного» приговора (Коротков получил пять лет условно за мошенничество). Слово «отвертится» немного не вяжется с громкими словами Короткова о том, что «между свободой и правдой мы выбрали первое», ну и ладно. Новость по теме: Депутат Коротков уже работает, но политикой заниматься больше не хочет

Товар года

Сахалинский бройлер Появление первых за много лет сахалинских бройлеров подробно освещалось всеми местными изданиями. За птицами следили со дня поступления инкубационнных яиц. Совсем скоро из них появились чудесные желтые комочки. Но птичий век недолог, и вот эти прелестные создания за несколько месяцев превратились в продукт, который заставил многих вспомнить ранние девяностые с их километровыми очередями и «по две штуки в одни руки». Примечательно, что дефицит порождал дефицит: известие о том, что бройлеров достать трудно, вынуждало многих вспомнить забытый инстинкт и броситься в магазин с авось… черным пакетом. Бывало, что такой покупатель даже забывал, что курицу, в общем-то, не любит. А бройлеры и правда вкусные. Автор попробовал — подтверждает. В следующем году ждем перепелов — айда налаживать дружеские контакты с ближайшей продавщицей мясного! Новость по теме: 40 тонн мяса бройлеров поступят на сахалинские прилавки до конца года

Трагедия года

7 февраля в Охотском море в районе Парамушира сработали два аварийных буя с судов Adex и Nort. В ходе поисково-спасательных мероприятий были обнаружены и подняты из воды два аварийных радиобуя, три гидрокостюма, два спасательных жилета, спасательный круг, а также надутый спасательный плот, принадлежащие судну Adex. На его борту находились 16 граждан России. Из года в год повторяется один и тот же сценарий, но в разных вариациях. В погоне за наживой владельцы браконьерских судов забывают о безопасности — и суда раз за разом тонут. Наверное, такие ситуации неискоренимы, как и человеческая глупость. Расследование продолжается, но как-то уже не очень интересно, что будет с нерадивыми владельцами судна (скорее всего, ничего). Погибших жалко. Новость по теме: Транспортная прокуратура: судно Adex, скорее всего, утонуло

Человек года

Нет претендента После бурных обсуждений (на самом деле нет) редакция РИА «Сахалин-Курилы» решила не отдавать звание «Человек года» никому. Именно потому, что ни одной выдающейся и неповторимой личности в этом году в регионе не было. Было много работы: удачной, неудачной, плодотворной и пустой. Были трудолюбивые чиновники, выдающиеся спортсмены, талантливые культурные деятели, но выделять кого-то одного было бы нечестно. Оно, наверное, и к лучшему. Ведь области нужны дела и результаты, а не яркие софисты и вопреки всем ветрам возвысившиеся звезды.