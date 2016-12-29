Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт Конкурсы История любви Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин!
Актуальные темы Новый год / СТИХия новогодняя! / «Губернским ведомостям» 25 лет
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
30 декабря 2016 09:46 / Общество / время / депутаты   1  

Сигал, бройлеры и Матвиенко: каким был 2016 год на Сахалине

2016 год без стеснения можно назвать «скучным» для Сахалинской области. Несмотря на то, что он был високосным (а для многих это сакральный спутник нехороших событий), по уровню потрясений 2015-й далеко впереди. Да, в этом году не было громких арестов и трагедий, но вспомнить все равно есть что. РИА «Сахалин-Курилы» составило для вас топ громких событий 2016 года.

Событие года

Переход на летнее время

Эта история началась еще в прошлом году, но свое развитие и заключение получила в 2016-м. Было много всего: споры об авторстве идеи, недовольные возгласы тех, чья работа сильно зависит от связи с Москвой и её временем, радость от лишнего светлого часа. Перевод времени стал и отличным поводом заработать политические очки — к участвовавшим в инициативе чиновникам сахалинцы относились более благосклонно на выборах. Ничего плохого в политическом пиаре нет, если он, конечно, сопровождается реальными делами.

Кроме Сахалина, стрелки подвинули также в Астраханской области. В этих двух регионах 2016-й високосный стал длиннее не на 24 часа, а на 23 — есть что вспомнить.

Новость по теме: Сахалин и Курилы возвращаются в летнее время

Скандал года

Ситуация с рыбокомбинатом «Островной»

Очередная «Прямая линия с Владимиром Путиным» обеспечила сахалинских журналистов новостями на месяцы вперед. Задержка зарплаты работникам — история для России не то чтобы уникальная, но, правильно преподнесенная и раскрученная в СМИ, она взорвала в том числе и федеральные источники. Директор злополучного «Островного» стал кем-то вроде злодея из сериала: мы вновь и вновь смотрели, как ему предрекают все больший срок по уголовному делу, и смаковали подробности долгожданной выплаты денег работникам. Строго говоря, проблема тоже возникла не в 2016-м, но известность она получила, конечно, после спецрепортажа «Первого». И пусть недобрые люди продолжают стенать о «показушности» раскрученного события, но рыбокомбинат работает, зарплату выплатили, нерадивый бизнесмен ждет суда. А значит, раскручивали не зря.

Новость по теме: На курильский рыбокомбинат «Островной» возвращаются сотрудники

Визит года

Валентина Матвиенко

Не лезущая за словом в карман глава Совета Федерации посетила Сахалин в октябре. Подобно литературному Чацкому Валентина Ивановна раскритиковала все, до чего успела дотянуться, но конструктивно. Чиновница попросила не делать из «дальневосточного гектара» липовую кампанию (как из многого в нашей стране), отметила наследие неэффективного освоения бюджета и жестко раскритиковала внешний вид Южно-Сахалинска. Отнесутся ли местные чиновники к её словам с должным вниманием или станут очередными Фамусовыми — увидим.

Новость по теме: Визит Матвиенко и открытие собора: что запомнилось мэру Южно-Сахалинска в 2016 году

Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси, конечно, заявлениями не разбрасывался, но визит такой крупной религиозной фигуры — явление для региона не частое. Святейший поучаствовал в долгожданном открытии собора Рождества Христова в Южно-Сахалинске (запись трансляции тут), выдал губернатору Олегу Кожемяко орден, после чего на голубом вертолете отправился в Невельск. В портовом городе владыка открыл еще один храм и продемонстрировал завидные знания об истории поселения. На том и отбыл, оставив после себя яркие впечатления и замечательные фото в местных и федеральных СМИ.

Новость по теме: В Южно-Сахалинске освятили собор Рождества Христова

Актер года

Стивен Сигал

Просто визитом появление Стивена Сигала на сахалинской земле не назовешь, поэтому мы вынесли приезд «будущего россиянина» в отдельную номинацию. Это был настоящий (и блестящий) спектакль одного актера. Звезда экрана вышагивал на помостках Южно-Сахалинска, Корсакова и Холмска, встречаясь на своем пути с каратистами, журналистами, танками и чиновниками. Не привыкшим к известным лицам людям очень нравилось общение с заграничным гостем, а значит, визит известного буддиста и мастера айкидо на Сахалин был кому-то да нужен. Завершилось путешествие голливудского лицедея локальным островным мемом — знаменитой фразой актера об «островах, на которых хочется зить». Ну не прелесть ли?

Новость по теме: Стивен Сигал хочет снять фильм на Сахалине

Культурное событие года

Кинофестиваль «Край света»

Можно по-разному относиться к смене руководства, стиля, тематики и общего духа полюбившегося сахалинцам кинофорума, но более обсуждаемого культурного мероприятия на Сахалине в этом году не было — факт. Островитяне радовались красочному фильму про Петербург, возмущались гигантским фаллосом во весь экран, ругали руководство и хвалили драматургов и писали, писали, писали тысячи комментариев в Интернете. Во всей этой шумихе люди, к сожалению, забыли о главном — о кино. А киноподборка была не то чтобы совсем плохой, но какой-то однобокой. Насилие, секс, тяжелая женская доля — темы, безусловно, нужные. Но их стоило сбалансировать, а на это не хватило ни вкуса, ни чувства меры. Не будем бросаться в пучину уныния, но констатируем: «Край света-7» может получиться еще хуже, если все ошибки предшественника не будут учтены. И отдельная просьба от автора: если заглавная песня события получилась не лучшей песней в мире и от нее не кайфовали ни Мик Джаггер, ни Пол Маккартни, ни Юрий Лоза, пожалуйста, не включайте её по пять-шесть раз перед фильмом. Очень прошу, спасибо.

Новость по теме: Организаторы «Края света» интересуются мнением сахалинцев о будущем кинофестивале

Крылья Сахалина

Главное музыкальное и самолетное событие Сахалина в 2016 году несколько потеряло в новизне и масштабах. Программа практически полностью повторяла предыдущую, но в усеченном виде. Авиации было меньше, и, если бы не шикарное мотофристайл-шоу и не вечно молодой Найк Борзов, все было бы совсем грустно. Фестивалю срочно нужны денежные вливания и новый подход, что не скрывают его организаторы. А еще не мешало бы более активное участие полиции — пока обходится без трагедий, но неконтролируемые пьянство и хамство до добра не доведут.

Новость по теме: Пять лет с правом летать

Спасение года

Если когда-нибудь будет Страшный суд над годами, то 2016-й может оправдаться за весь Сахалин (и все человечество) этой замечательной спасательной операцией. Злые языки называли спасение косаток из ледового плена занятием бессмысленным — мол, зачем вмешиваться в дела природы, и вообще, все равно помрут. Ну и пусть себе судачат, а все мы здорово порадовались отваге и самоотверженности сотрудников МЧС, волонтеров и просто неравнодушных людей, которые бросались в ледяную воду, чтобы помочь умным, но попавшим в беду морским животным.

— Ледовый плен косатки был разрушен союзом людей, техники и снаряжения! Мы радовались как дети! — делится на своей страничке ВКонтакте свидетель событий фотограф Дмитрий Ковалев. И все мы радовались и продолжаем это делать вместе с ним.

Кстати, у этих недавних событий, помимо гуманистических, были и образовательные последствия: тысячи россиян, наконец, узнали, чем отличаются «косатки» от «касаток». И это тоже хорошо.

Новость по теме: Фотоподборка: спасение косатки из ледового плена

Пост года

Наверное, самым искренним и интересным интернет-отголоском спасения косаток стал пост сотрудника ГУ МЧС Сахалинской области Александра Ивельского в соцсети Facebook. Приводим его полностью.

Добавить можно только, что пост был замечен далеко за пределами Сахалина и растиражирован федеральными СМИ.

Здание года

Собор Рождества Христова

Один из главных островных долгостроев в этом году, наконец, был сдан в эксплуатацию. Семидесятиметровый собор избавился от страшных строительных лесов и засиял золотыми и синими куполами, украшая непритязательную еще несколько назад улицу Горького. Красивый облик религиозного сооружения отмечают даже ярые атеисты — это ли не показатель того, что новый храм городу нужен. С другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы и лифт для маломобильных групп населения работал с первого дня, и социальных инициатив от местной епархии было побольше, раз храм такой большой и богатый… Наверное, все это будет, но, как обычно, не сразу.

Новость по теме: Заповедь Василия

Кинотеатр «Октябрь»

В мае сахалинцы узнали такие страшные слова, как Dolby Atmos и Volfoni 3D, и наконец-то смогли насладиться качественными картинкой и звуком. Три года реконструкции и шестьсот миллионов рублей были потрачены не зря: Южно-Сахалинск обзавелся современным, красивым и комфортным кинотеатром. Все в кино!

Новость по теме: После трехлетнего ремонта в Южно-Сахалинске открыли ККЗ «Октябрь»

Арест года

Эдуард Сандлер

Харизматичный и энергичный Эдуард Сандлер полюбился многим сахалинцам за то недолгое время, что возглавлял баскетбольную команду и весь ПСК «Сахалин». Настолько, что когда его задержали, а затем арестовали во Владивостоке, местный Интернет выдал тучу различных объяснений, почему Эдуард невиновен. Самая популярная (и приятная) гипотеза заключалась в том, что арест спортивного функционера — месть за постоянные победы баскетболистов «Сахалина» над «Спартаком-Приморье». Владивостокский суд с сахалинцами не согласился и отправил Сандлера в колонию за мошенничество. Там он проведет еще около полутора лет.

Спортивное событие года

Чемпионства и вице-чемпионства «Сахалина»

Два золота и два серебра в первый год существования объединенного клуба — шикарный результат. И пусть футбольная команда в итоге так и не вышла в ФНЛ (как и окончательно не присоединилась к ПСК), творец чемпионств Сандлер отправился за решетку, а хоккеисты в драматичной встрече уступили корейцам «Аньян Халла». Этот сезон запомнится болельщикам потрясающим золотом баскетболистов и выходом волейболисток в высший дивизион — впервые в истории! Старт второго сезона ПСК довольно неважный у всех команд, так что, возможно, подобных триумфальных отрезков мы будем ждать еще очень долго.

Новость по теме: Волейболистки ПСК «Сахалин» торжественно отметили чемпионство

Смена руководства ПСК

Нельзя не сказать и о смене руководства много раз упомянутого спортклуба. Вслед за осужденным Сандлером клуб покинул его товарищ и коллега Павел Губенко — к нему сахалинский Интернет был уже не так благосклонен. Вставший у руля Алексей Ан принялся менять команду, что вызвало бурю негодования у болельщиков, хотя это вполне обычное дело. Финальным аккордом тревожных событий стал уход пресс-секретаря клуба Марианны Симоненко. Девушка выдала полный боли пост в соцсетях и пожелала новому руководству неудачи. Будущее клуба сейчас не предсказала бы дочь Ванги и Павла Глобы — настолько оно туманно.

Новость по теме: ПСК «Сахалин» возьмется за любительский хоккей

Анекдот года

«В кабинете Мюллера идет совещание. На нем присутствуют высшие чины СС, СД и абвера. Обсуждают методы и способы борьбы со шпионами. Примерно в полночь, слегка скрипнув, открывается дверь, гаснет свет, и, освещая себе путь маленьким фонариком, неизвестный человек проходит к сейфу Мюллера. Огромной отмычкой вскрывает его, достает секретные папки и начинает перефотографировать их. Потом все кладет на место, вытирает отпечатки пальцев и уходит.

В гробовой тишине слышен голос Геринга:

— Кто это?!

Встает Мюллер:

— Господа, не пугайтесь — это русский разведчик Штирлиц.

— Так почему вы его не арестуете?

Бесполезно — все равно отвертится».

Смешно? Нам нравится. Экс-депутату Городской думы Южно-Сахалинска Сергею Короткову тоже. Настолько, что попавший в опалу народный избранник разместил его у себя на страничке сразу после вынесения ему «обвинительно-оправдательного» приговора (Коротков получил пять лет условно за мошенничество). Слово «отвертится» немного не вяжется с громкими словами Короткова о том, что «между свободой и правдой мы выбрали первое», ну и ладно.

Новость по теме: Депутат Коротков уже работает, но политикой заниматься больше не хочет

Товар года

Сахалинский бройлер

Появление первых за много лет сахалинских бройлеров подробно освещалось всеми местными изданиями. За птицами следили со дня поступления инкубационнных яиц. Совсем скоро из них появились чудесные желтые комочки. Но птичий век недолог, и вот эти прелестные создания за несколько месяцев превратились в продукт, который заставил многих вспомнить ранние девяностые с их километровыми очередями и «по две штуки в одни руки». Примечательно, что дефицит порождал дефицит: известие о том, что бройлеров достать трудно, вынуждало многих вспомнить забытый инстинкт и броситься в магазин с авось… черным пакетом. Бывало, что такой покупатель даже забывал, что курицу, в общем-то, не любит.

А бройлеры и правда вкусные. Автор попробовал — подтверждает. В следующем году ждем перепелов — айда налаживать дружеские контакты с ближайшей продавщицей мясного!

Новость по теме: 40 тонн мяса бройлеров поступят на сахалинские прилавки до конца года

Трагедия года

7 февраля в Охотском море в районе Парамушира сработали два аварийных буя с судов Adex и Nort. В ходе поисково-спасательных мероприятий были обнаружены и подняты из воды два аварийных радиобуя, три гидрокостюма, два спасательных жилета, спасательный круг, а также надутый спасательный плот, принадлежащие судну Adex. На его борту находились 16 граждан России.

Из года в год повторяется один и тот же сценарий, но в разных вариациях. В погоне за наживой владельцы браконьерских судов забывают о безопасности — и суда раз за разом тонут. Наверное, такие ситуации неискоренимы, как и человеческая глупость. Расследование продолжается, но как-то уже не очень интересно, что будет с нерадивыми владельцами судна (скорее всего, ничего). Погибших жалко.

Новость по теме: Транспортная прокуратура: судно Adex, скорее всего, утонуло

Человек года

Нет претендента

После бурных обсуждений (на самом деле нет) редакция РИА «Сахалин-Курилы» решила не отдавать звание «Человек года» никому. Именно потому, что ни одной выдающейся и неповторимой личности в этом году в регионе не было. Было много работы: удачной, неудачной, плодотворной и пустой. Были трудолюбивые чиновники, выдающиеся спортсмены, талантливые культурные деятели, но выделять кого-то одного было бы нечестно. Оно, наверное, и к лучшему. Ведь области нужны дела и результаты, а не яркие софисты и вопреки всем ветрам возвысившиеся звезды.

Разумеется, это не все яркие события 2016 года. Каждому из нас запомнилось что-то свое. Что именно, мы предлагаем написать в комментариях. А редакция РИА «Сахалин-Курилы» желает, чтобы вам было что вспомнить и в 2017 году, и в 2018-м. Разумеется, только хорошее.

Теги  Фестиваль Чиновники Собор Рождества Христова Торговля Рыбное хозяйство ПСК «Сахалин» Депутаты Актеры Кинофестиваль «Край света» Храм Кино Время Сельское хозяйство Трагедия Церковь Кинотеатр «Октябрь» Музыка Арест
Автор текста и фото: Сергей Суханов

Сообщить об ошибке

Персоны новости

Сандлер Эдуард МихайловичПутин Владимир ВладимировичКожемяко Олег Николаевич

Комментарии


А ёлка года?(((((
Уши эльфа 29 декабря 2016 13:06

Также читайте

Онлайн-конференции

21 ноября / Общество

Зимние аспекты безопасности и порядка в Южно-Сахалинске

Вряд ли кого радуют незаконная торговля вдоль улиц, потрепанные рекламные щиты, парковки на газонах, стихийные свалки в частном секторе. Все это – нарушение правил благоустройства и общественного порядка.

8 ноября / Общество

Советы психолога выпускникам и их родителям накануне ЕГЭ

На вопросы ответит Светлана Юрьевна Визитова, психолог Института развития образования Сахалинской области

Афиша
22 декабря 2016
Четвероногий друг
Сахалинский областной краеведческий музей

Экспозиция составлена из фондов знаменитого Дарвиновского музея Москвы
1 января
Дача Деда Мороза
Городской парк культуры и отдыха им. Гагарина

Детвору ждут главные новогодние персонажи
23 декабря 2016
Сахалин и Курилы в лицах
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

История региона в портретах

Спецпроекты

31 декабря / Общество

Новогодняя СТИХия: поздравления от гостей «Края света»

Во время кинофестиваля наши корреспонденты попросили гостей поздравить сахалинцев и курильчан с Новым годом.

31 декабря / Общество

Новогодняя СТИХия: поздравления от звезды «Края света»

Первым поздравил сахалинцев и курильчан из Москвы артист театра Ленком Станислав Рядинский

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1376
990 руб.
Покемоны - в игрушках
Электроника / Игры, приставки и программы / № 1375
Игры на все приставки. Работаем 01 и 02 января
Электроника / Оргтехника и расходники / № 1374
Батарейки - 70 видов. ТЦ "РАЙ"
Личные вещи / Часы и украшения / № 1373
Подарочные флешки. В магазине "ТЕЛЕПОРТ"
Работа / Предлагаю / № 1372
Пульты. Универсальные. На микрорынке Янтарь
Личные вещи / Часы и украшения / № 1371
Брелки по хитовым мультикам
Хобби и отдых / Коллекционирование / № 1370
3500 руб.
Коллекционные фигурки. Магазин "Медия Плюс"
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1369
3500 руб.
Фигурки из игр и фильмов - на Победы-74
Для дома и дачи / Ремонт и строительство / № 1368
800 руб.
Сэндвич панели всегда в наличии.
Услуги / Предложения / № 1367
1300 руб.
Услуги кран-балки

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

Веб-камеры Южно-Сахалинска

17:00 1 января 2017 - вот и Новый Год и Новое Счастье!!!... А сахалинское солнце по-прежнему аномально огромное... Но это не удивительно - интернет упорно утвер...
читать дальше

В долинском селе Сокол впервые открыли новогоднюю елку

Прожила я в Соколе 25 лет! И уже 17 живу на материке. Где эта елка то стоит? В совхозе ?Или в Гор ДК?

Сахалинцы и курильчане охотно оценивают деятельность мэров

Как только в Северо-Курильске стало выражать мнение население, далекое от мэра и его близких, оценка мэра А.Серебрякова выше 2,2 не поднимается. Больше всего го...
читать дальше

Читать все комментарии

Популярное в блогах

4 ноября 2016 15:19 / Арбат / малые архитектурные формы / Территория общения
Уличный стрит-арт. Сахалинский Арбат 3. Фото.
14 ноября 2016 10:26 / кино / кинолюбитель / конкурс
Спешите на «Субботний киносеанс в музее»!!!
7 ноября 2016 22:41 / Васильева / Сталин
Ветер истории. Сталин. Минус, или плюс?

Популярное

26 декабря 2016 14:03 / Общество / торговля / улицы
В Южно-Сахалинске убирают уличных торговцев
28 декабря 2016 10:30 / Общество / выставки / ярмарки
Сахалинцев приглашают на ярмарку меховых изделий из Кирова
26 декабря 2016 13:07 / Общество / паспорт   2
Южносахалинка внезапно узнала, что ее паспорт недействителен
31 декабря 2016 20:18 / Экономика / Аврора / итоги
Интервью с генеральным директором АО «Аврора» Константином Сухоребриком
27 декабря 2016 16:48 / Происшествия / авария / ДТП
На Сахалине въехавший в «Генерал» грузовик чуть не убил кассира
27 декабря 2016 17:54 / Общество / убийство / суицид
Сахалинец сделал себе «харакири» от несчастной любви
30 декабря 2016 09:46 / Общество / время / депутаты   1
Сигал, бройлеры и Матвиенко: каким был 2016 год на Сахалине

Тэги

Новый год Праздник Дети Итоги Следком Преступления Соревнования Елки Спортсмены Конкурсы

Персоны

Опросы

Какое самое лучшее время года на Сахалине?
  176 (10%)
  35 (2%)
  408 (22%)
  724 (39%)
  155 (8%)
  339 (18%)



Конкурсы История любви Человек года Писатели Сахалина Персона спорта Лица культуры Политика Поможем всем миром Правовой ликбез Экономика Просто жизнь: авторская колонка Общество Стихи для ветерана Военный альбом Мой День Победы 70 лет назад: хроника Победы Жди меня на Сахалине Даты военной истории Происшествия Культура Острова моей любви Спорт Народный врач Найдись, хозяин! RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru