ГИБДД предупреждает об опасности на нескольких участках сахалинских дорог

Управление ГИБДД УМВД России по Сахалинской области просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях и призывает неукоснительно соблюдать ПДД.

По состоянию на 07:30 27 декабря 2016 года на участках автодорог Южно-Сахалинск – Холмск с 6-го по 88-й км снежный накат, обработанный противогололедным материалом (ПГМ); Огоньки – Невельск с 0-го по 28-й км снежный накат, обработанный ПГМ, с 28-го – 47-й км рыхлый снег, обработанный ПГМ; Южно-Сахалинск – Оха с 28-го по 127-й км снежный накат, обработанный ПГМ; Южно – Сахалинск – Корсаков с 19-го по 36-й км снежный накат, обработанный ПГМ; Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск со 122-го по 160-й км, с 318-го по 320-й км снежный накат, обработанный ПГМ; Арсентьевка – Ильинское на всем протяжении снежный накат, обработанный ПГМ; Лиственничное – Охотское на всем протяжении рыхлый снег, снежный накат, обработанный ПГМ.