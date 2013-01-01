У Хорошавина забрали четыре земельных участка и дом в Подмосковье

Судебные приставы изъяли у бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и членов его семьи четыре земельных участка, жилой дом и нежилое здание на сумму более 74 млн руб., сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс», который приводит слова официального представителя Федеральной службы судебных приставов России Оксаны Пулиной.

По ее словам, изъятое недвижимое имущество Хорошавина находится в Московской области. Речь идет о жилом доме площадью 935 кв. метров, нежилом здании в 172 кв. метра и четырех земельных участках общей площадью 2000 кв. метров, рассказала Пулина. Она отметила, что изъятое имущество передано в управление Росимущества для дальнейшего обращения в доход государства.

Ранее у Хорошавина и его семьи судебные приставы изъяли четыре квартиры в Москве. Всего должно быть изъято имущество на сумму 1 млрд руб. Как отмечалось в сообщении Федеральной службы судебных приставов, в Гохран России было передано 539 изделий из драгоценных камней и материалов, которые принадлежали семье Хорошавина.

Экс-губернатор 13 декабря обжаловал в Конституционном суде конфискацию имущества. Хорошавин считает, что изъятие имущества является нарушением его конституционных прав.

Решение о конфискации имущества Хорошавина и его семьи было принято 20 мая Южно-Сахалинским городским судом. Как заявили в прокуратуре, в ходе расследования были выявлены средства в наличной и безналичной форме на сумму, которая многократно превысила доходы Хорошавина и его семьи. Экс-губернатор был арестован в марте 2015 года по подозрению в получении взятки на сумму $5,6 млн и еще нескольких коррупционных эпизодах.