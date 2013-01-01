Приставы просят сахалинцев перед Новым годом проверить долги

Судебные приставы призывают сахалинцев проверить себя на наличие долгов, чтобы не рисковать запланированным зарубежным отдыхом в новогодние праздники, сообщает пресс-служба ведомства.

В период новогодних праздников многие предпочитают провести свой отдых в зарубежных странах, однако далеко не все могут покинуть территорию России из-за имеющихся задолженностей.

Согласно Федеральному закону от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» должникам, не исполнившим в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин требования исполнительного документа, может быть ограничен выезд за рубеж.

В текущем году данная мера применена в отношении 11 тыс. 198 сахалинцев.

В связи с этим Управление ФССП России по Сахалинской области призывает граждан, в частности тех, кто планирует покинуть пределы страны на праздники, безотлагательно проверить себя на отсутствие в списках должников с помощью интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства или аналогичного мобильного приложения, которые позволяют узнать об имеющихся долгах и погасить их в любое удобное время, не выходя из дома. В случае установления задолженности система отображает адрес отдела судебных приставов, в котором находится на исполнении то или иное исполнительное производство, а также контактные номера сотрудников службы. Получить необходимую информацию можно и по телефону. Справочные номера отделов судебных приставов находятся на официальном сайте Управления в разделе «Контакты»: http://r65.fssprus.ru/2012759/.

Кроме того, в аэропорту г. Южно-Сахалинска 27–28 декабря 2016 года будет размещен мобильный пункт приема граждан, где любой желающий сможет проверить, не является ли он должником, и оплатить необходимую сумму на месте.

Также обращаем внимание сахалинцев, что в период с 28 декабря 2016 года по 9 января 2017 года будет организовано дежурство сотрудников Управления, к которым можно обратиться по вопросу отмены действующего ограничения. Необходимую информацию в период новогодних праздников можно получить по телефонным номерам: 8 (4242) 72-25-02, 72-30-04.