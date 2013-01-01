Новая ВОЛС свяжет Сахалин с материком

Новая волоконно-оптическая линия связи будет построена между Сахалином и материком, начать работы на объекте Ростелеком планирует в 2017 году. Это будет дополнительная, резервная линия, сообщает «Коммерсант».

Оператор завершил прокладку ВОЛС максимальной пропускной способностью до 8 Тбит/с, которая через пролив Невельского соединила мыс Погиби (Сахалин) с мысом Лазарева (Хабаровский край). Линия стала резервной для основного кабеля на данном участке трассы Сахалин – Магадан – Камчатка.

Третью подводную ВОЛС предполагается построить южнее — в Татарском проливе между Советской Гаванью и Углегорском. Как пояснили в Хабаровском филиале компании, это обеспечит дополнительным резервом не только Сахалинскую область, но и, уже через остров, Совгаванский, Ульчский, Николаевский районы Хабаровского края.

Сейчас ТрансТелеКом, который десять лет назад проложил ВОЛС Совгавань – Ильинский, и Ростелеком обеспечивают взаимное резервирование каналов от материка до Сахалина.

- Сегодня мы обмениваемся емкостью в 10 Гбит и готовы рассматривать расширение объемов взаимного резервирования на этом направлении. Обеспечение бесперебойной и надежной связи для наших клиентов, в том числе на Сахалине, – важнейшая задача компании, поэтому, помимо встречного резервирования с Ростелекомом, дополнительный резерв каналов до острова осуществляется через наших зарубежных партнеров, - сообщили в пресс-службе ТТК.