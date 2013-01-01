Законопроект об электронных визах в Свободном порту Владивосток внесут в Госдуму

До конца года в Государственную думу внесут проект закона об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток. Речь идет о принципиально новом для России решении – введении электронных виз.

- Законопроект прошел все согласования, получил положительное заключение Государственно-Правового управления Президента России, - сообщил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Он также уточнил, что в следующем году начнется парламентская работа над принятием важного закона. Электронные визы уже широко внедрены в других странах, но в России такого опыта еще не было. Согласно проекту закона, прибывшие в Свободный порт Владивосток иностранные граждане получат возможность оформить однократную восьмидневную въездную визу. Это будет сделано по упрощенной схеме, в виде электронного документа.

Документ будет действителен в течение 30 дней с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Заполнить на специализированном сайте МИД России заявление в электронной форме нужно за четверо суток до даты въезда.

Галушка обратил внимание, что прибыть по электронной визе можно во все пять регионов, где действует режим свободного порта. Это Сахалинская область, Приморье, Хабаровский край, Камчатка и Чукотка. Однако иностранцы смогут передвигаться только в том регионе, в который въехали.