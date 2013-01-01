Название для нового сквера могут предложить южносахалинцы

Южносахалинцы могут придумать название для новой зоны отдыха, которая появится у строящегося аквапарка, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Благоустроенная территория должна появиться в следующем году южнее аквапарка, между двумя центральными городскими магистралями - проспектом Мира и улицей Ленина. Лучшее название из предложенных вариантов определят путем интерактивного голосования.

Самый большой на Дальнем Востоке водноспортивный центр возводится западнее проспекта Мира, севернее комплекса «Арена Сити». Это будет многофункциональный центр со встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения. Рядом с ним разместится большая парковка для гостей.

По соседству планируется обустроить зону для прогулок площадью более двух гектаров, в которую войдет также часть русла реки Зимы. Предполагается, что это будет место для отдыха всей семьей с зелеными насаждениями, цветниками, элементами ландшафтного дизайна, пешеходными дорожками, лавочками и детской площадкой.

Свои предложения по названию будущего места отдыха следует направлять на электронную почту mnenie@yusakh.ru (с пометкой «Зона отдыха»). Идеи принимаются до вечера 27 декабря.