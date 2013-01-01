Сахалинцы могут оценить работу судебных приставов по десятибалльной шкале

Сахалинцы могут оценить качество работы судебных приставов в интернете, сообщает РИА «Сахалин-Курилы» пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области (УФССП).

Дать оценку деятельности сотрудникам ведомства можно на официальном сайте www.r65.fssprus.ru. Теперь там появился раздел «Опрос граждан», он предполагает голосование по десятибалльной шкале.

Кроме того, у островитян появилась возможность написать личное обращение в разделе «Интернет-приемная» по конкретному исполнительному производству, а также выступить с предложением или выразить благодарность. На все интересующие вопросы, непосредственно связанные с работой судебных приставов, ответят специалисты Управления.

По мнению руководства ведомства, обратная связь позволит работникам УФССП регулярно знакомиться с отзывами граждан и узнавать их мнение о деятельности и качестве работы службы.

Напомним, что это уже не первый интернет-портал, где можно оставить отзыв о деятельности представителей власти. Так, 14 декабря региональное отделение партии «Единая Россия» запустило новый проект «Голос 65». В отличие от судебных приставов, он предлагает жителям области оценить в интернете работу районных мэров. На сайте предлагается дать оценку качеству дорог, транспортного обслуживания, организации тепло-, водо-, энерго- и газоснабжения. В будущем в этот список планируется включить благоустройство.