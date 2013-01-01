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11:08 / Экономика / животные / итоги  

Сахалин перевыполнил план по завозу племенных животных

Сахалинская область в 2016 году перевыполнила план по завозу племенных животных. В регион прибыли более полутора тысяч животных мясного направления.

- Среди завезенного крупного рогатого скота – коровы герефордской, шаролезской, абердин-ангусской, и казахской белоголовой пород. Помимо этого, хозяйства области получили 2 тыс. 352 голов свиней, породы - крупная белая и ландрас, а также 155 овец эдильбаевской породы, - сообщила главы агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области Розы Кузьменко на отчете по общим отраслевым показателям.

Помимо этого, современней стала и материальная база агентства. Приобретенный УЗИ-сканер последнего поколения поможет более качественно проводить гинекологическую диспансеризацию КРС. Появились и новые материалы,оборудование для искусственного осеменения, а также российская автомашина для мобильной лаборатории репродукции. Островные специалисты по воспроизводству прошли обучение, в том числе с участием экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля.

В регионе также выполнена вся запланированная работа по диспансеризации и профилактике эпизоотий. Повысили свой статус три диагностических кабинета ветлабораторий. Прошла аккредитацию лаборатория «Станции по борьбе с болезнями животных № 3». Теперь здесь можно проводить исследования инфекционных болезней, общих для человека и животных, паразитологические исследования и ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы.

За год в области успели создать несколько значимых структур. Это племенное предприятие по хранению и реализации семени животных, региональный информационно-селекционный центр, лаборатория селекционного контроля качества молока.

Все эти меры помогли региону выполнить главную задачу, поставленную перед агентством на год. Улучшилось состояние поголовья сельскохозяйственных животных в области, вырос приплод. Результаты таких мер налицо: в молочном животноводстве выход телят увеличился на 4%, а в мясном – на 30%.

- Проведенная агентством работа позволила создать прочный фундамент для укрепления племенной базы и развития животноводства, - прокомментировал деятельность агентства глава региона Олег Кожемяко.

Напомним, в конце года подводятся итоги работы руководителей региональных органов исполнительной власти. По решению губернатора с ними были заключены так называемые эффективные контракты. Работа руководителей оценивается в зависимости от достижения установленных целевых показателей.

Обязательно принимается во внимание развитие курируемой отрасли, качество оказания услуг населению, управления бюджетными средствами и так далее. Срок действия контрактов – год.

Теги  Животные Итоги

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