«Аврора» с начала года перевезла более миллиона пассажиров

Авиакомпания «Аврора» за одиннадцать месяцев 2016 года перевезла пассажиров на 21% больше аналогичного периода прошлого года, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе воздушного перевозчика.

За одиннадцать месяцев услугами «Авроры» воспользовались 1 млн 268 тыс. 344 человек. Из них на международных линиях перевезено 290 тыс. 784 пассажира, на внутренних воздушных линиях – 977 тыс. 560 пассажиров.

Процент коммерческой загрузки составил 64,1%, а процент занятости пассажирских кресел – 73,4%. Авиакомпания выполнила 17 тыс. 78 рейсов. Это на 20% больше, чем в 2015 году за аналогичный период.

Пассажирооборот авиакомпании вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 2062,196 млн пасс /км. Грузооборот авиакомпании также увеличился на 17% и достиг уровня 5 865,17 тонн.

Общий налет воздушного парка «Авроры» составил 36 108,32 часа, что на 17% превышает показатели аналогичного периода 2015 года.