Министр образования Сахалина перед Новым годом выступила в роли Снегурочки
Министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова в преддверии Нового года решила поработать Снегурочкой и раздала сельским школам в качестве подарков новые автобусы.
- Я сегодня в роли Снегурочки, Дед Мороз – Олег Николаевич (Кожемяко) уехал в командировку и поручил мне быть его помощницей, и передать вам подарки к Новому году. Мы очень долго их ждали, и вот, наконец, получили. Министерство постаралось сделать все от него зависящее, чтобы вручить вам их именно накануне праздника, - сказала Мурашова.
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Новенькие ПАЗы, оснащенные тахографами, системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, индивидуальными ремнями безопасности, отправились в школы сел Троицкое Анивского района, Поречье Макаровского района, Оноры Смирныховского района,Костромское Холмского района и поселка Ноглики.
Автобусы стоимостью 1,6 млн рублей каждый приобрели на деньги из федерального бюджета.
- С 1 января 2017 года вступает в силу закон, согласно которому для перевозки детей не должны использоваться автобусы возрастом старше 10 лет. Сегодня мы ставим точку в этом вопросе. Теперь все школы области будут перевозить детей по всем необходимым требованиям, - отметила министр.
Руководитель управления образования Анивского городского округа Евгения Шаповалова, которая принимала транспорт для средней школы №5 села Троицкого, рассказала, что в это образовательное учреждение ездят ребята из нескольких сел, поэтому там используются два автобуса. Но один из них уже устарел, новый ПАЗ придет ему на смену.
- Мы благодарны всем, кто работал для того, чтобы обеспечить нас этими автобусами. Мы ждали этот подарок с нетерпением, буквально считали дни. Перед Новым годом это хороший сюрприз, нам самим, конечно, такую дорогостоящую технику не осилить, - сказала Шаповалова.
Сейчас школьные автобусы в Сахалинской области перевозят свыше трёх тысяч детей по 114 маршрутам. Автобусный парк области – это 90 единиц муниципальной техники. За два последних года для школ области приобретено 18 автобусов за счет средств областного бюджета.
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