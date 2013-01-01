Министр образования Сахалина перед Новым годом выступила в роли Снегурочки

Министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова в преддверии Нового года решила поработать Снегурочкой и раздала сельским школам в качестве подарков новые автобусы.

- Я сегодня в роли Снегурочки, Дед Мороз – Олег Николаевич (Кожемяко) уехал в командировку и поручил мне быть его помощницей, и передать вам подарки к Новому году. Мы очень долго их ждали, и вот, наконец, получили. Министерство постаралось сделать все от него зависящее, чтобы вручить вам их именно накануне праздника, - сказала Мурашова.

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Новый год

Новенькие ПАЗы, оснащенные тахографами, системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, индивидуальными ремнями безопасности, отправились в школы сел Троицкое Анивского района, Поречье Макаровского района, Оноры Смирныховского района,Костромское Холмского района и поселка Ноглики.

Автобусы стоимостью 1,6 млн рублей каждый приобрели на деньги из федерального бюджета.

- С 1 января 2017 года вступает в силу закон, согласно которому для перевозки детей не должны использоваться автобусы возрастом старше 10 лет. Сегодня мы ставим точку в этом вопросе. Теперь все школы области будут перевозить детей по всем необходимым требованиям, - отметила министр.