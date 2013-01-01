Сахалинца обязали снести ветхий склад, в котором погиб ребенок

Охинский городской суд признал виновным владельца здания в райцентре в причинении смерти по неосторожности, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в областной прокуратуре.

Напомним, ему инкриминировалось преступление по части 1 статьи 109 УК РФ. 9 июля 2015 года в принадлежащем ему складском помещении на ул. Комсомольская, 41 обрушились плиты перекрытия. Под ними тогда погиб малолетний ребенок.

Межведомственная комиссия установила, что объект построен в 1972 году без учета антисейсмических конструктивных мероприятий. Она пришла к выводу, что помещение подлежит выводу из эксплуатации и сносу. Склад использовался более 40 лет, в нем отсутствовала служба охраны, что также не соответствовало требованиям действующего законодательства. Однако собственник игнорировал решение суда, не принял мер по несанкционированному доступу людей в здание. В связи с этим прокурор обратился в суд с соответствующим иском. Охинский городской суд, согласившись с доводами прокурора, удовлетворил исковое заявление и обязал владельца в течение одного месяца после вступления решения суда в законную силу произвести его демонтаж.

Но считая решение суда незаконным, ответчик обжаловал его в апелляционную инстанцию Сахалинского областного суда. Коллегия по гражданским делам данного ведомства решение районного суда отменила, в удовлетворении иска прокурора отказала. Коллегия посчитала, что суд не может возложить обязанность по демонтажу здания, поскольку такой способ защиты прав не предусмотрен законом.

В этой связи прокурор области внес кассационное представление в президиум Сахалинского областного суда, который поддержал мнение коллеги о соразмерности требования к собственнику о демонтаже здания степени угрозы правам граждан на жизнь и здоровье. Таким образом, решение Охинского суда об удовлетворении иска оставлено без изменения. Исполнение судебного решения находится на контроле органов прокуратуры.