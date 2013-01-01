На Сахалине в ДТП попал пассажирский автобус

26 декабря около 20:25 в аварии пострадали семеро пассажиров автобуса, который выполнял рейс Южно-Сахалинск – Холмск.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, на 85-м километре дороги, при спуске с перевального участка, 59-летний водитель автобуса в условиях снегопада не справился с управлением и врезался во встречную иномарку Toyota Mark II.

В этот же день примерно в 23:55 в ДТП на 32-м километре дороги Южно-Сахалинск – Корсаков погиб водитель иномарки. 22-летний парень не справился с управлением автомобиля Toyota Premio и наехал на препятствие. Молодой человек от полученных травм скончался на месте аварии. Трое пассажиров «японки» получили телесные повреждения разной степени тяжести.

По обоим случаям полиция занимается выяснением обстоятельств происшествия.