В центре Южно-Сахалинска в подвале жилого дома поселилась собака

Довольно крупная дворняга, раньше бегавшая в районе Дома торговли, поселилась в подвале жилого дома. Об этом РИА «Сахалин-Курилы» сообщили очевидцы. Точный адрес они не сказали: боятся, что это может навредить беглянке.

– По-моему, эта собака раньше жила на рынке возле Дома торговли, – сказала жительница областного центра Ольга Гаврилова. – Недавно я шла домой и увидела ее перебегающей дорогу. Мне еще показалось, что со стороны бывшего рынка собаку звала по имени какая-то женщина.

Дворняга оглянулась, посмотрела в сторону женщины грустными глазами и продолжила свой путь к подвальному окошку одного из домов. Там она остановилась, посмотрела по сторонам, убедилась, что поблизости нет опасности, и запрыгнула в подвал.

– Поскольку это самка, я подумала, что возможно у нее там щенки, – продолжает Ольга. – Мне лично очень жаль собак, которые остаются без крова. Но с другой стороны, рядом с нашим домом находится военный госпиталь, на территории которого обитают своры бездомных животных. Мне даже ребенка одного в школу страшно отправлять, постоянно его провожаю.

Впрочем, страх женщины небезоснователен: любой специалист подтвердит, что собаки, сбиваясь в стаи, могут представлять потенциальную опасность для человека.