Сахалинские танцоры начали сезон «Жемчужным променадом»

Лучшие танцоры Сахалина завершили сезон и открыли новый турниром «Жемчужный променад».

Более 300 пар разных возрастов вышли на паркет конгресс-холла «Столица» бороться за награды Кубка губернатора и первенства области. Подарком для зрителей стало показательное выступление звезд мирового уровня Андрея Гусева и Веры Бондаревой. В их активе серебряные медали чемпионата России, победы на турнирах Словении, Италии, Японии, участие в финале самого престижного состязания Grand Slam. Ребята приехали на Сахалин впервые. Им удалось пообщаться с юными танцорами островного региона и даже провести для них небольшой мастер-класс. По словам гостей, с островными спортсменами приятно работать, потому что они впитывают все, что им говорят наставники.

Результаты островные танцоры убедительно продемонстрировали на старте сезона. Лучшие выступили потом на заключительном гала-концерте.

- Региональная федерация танцевального спорта в этом году показала отличные результаты. Дана Спицына и Дмитрий Мошенин вошли в ТОП-10 лучших танцевальных пар мира. Количество детей, занимающихся этим видом спорта, с каждым годом увеличивается. Я хочу выразить огромную благодарность тренерам и родителям, которые прикладывает огромные усилия и средства, чтобы развивать этот спорт. Министерство спорта и молодежной политики области в свою очередь выделяет субсидии на поддержку всех федераций, - отметила представитель регионального минспорта Ирина Радыгина.

Файл: Жемчужный променад 2016 - массовый спорт.pdf (679,2 КБ).

Файл: Жемчужный променад 2016.pdf (463,5 КБ).

Файл: Первенства 2017.pdf (485,1 КБ).