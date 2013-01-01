Георгий Карлов поздравил сахалинских спасателей

Депутат Государственной Думы РФ от сахалинской области поздравил сотрудников регионального управления МЧС России с Днем спасателя

Уважаемые сотрудники главного управления МЧС по Сахалинской области!

Поздравляю весь личный состав с профессиональным праздником – Днем спасателя! Без сомнений, сотрудники МЧС наделены мужеством, обладают стойкостью духа, высокими моральными свойствами, состраданием и самоотверженностью. Именно эти качества являются основополагающими в вашем призвании.

Географическое положение нашей области добавляет вам работы. Но вы оперативно и профессионально реагируете на вызовы. Всегда на передовой самых опасных событий, оказываете помощь людям в критических ситуациях, первыми противостоите стихиям, ликвидируете последствия техногенных катастроф и разрушительных природных явлений.

На современном этапе МЧС - это динамичная структура, на вооружении которой передовые технологии и техника.

От всей души желаю всему личному составу управления МЧС по Сахалинской области здоровья, любви и добра!