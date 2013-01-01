Первенство России по вольной борьбе пройдет на Сахалине 13-16 апреля 2017 года.

В нем примут участие кадетки до 18 лет, от Сахалинской области - Анастасия Парохина и Фарида Азизова. По итогам прошедшего сезона островитянки вошли в состав юношеской национальной сборной по вольной борьбе.

Ожидается, что соревнования среди кадеток до 18 лет состоится 13-16 апреля 2017 года в Южно-Сахалинске. - У Сахалина большие перспективы. Обе спортсменки успешно выступают на крупных соревнованиях. Помимо них, еще около 20 девушек претендуют на вхождение в состав российской сборной, - отметил руководитель региональной федерации спортивной борьбы Арсен Магомедов. Всего в островном регионе спортивной борьбой занимаются более 2500 человек. Секции по этому виду спорта открыты в 13 районах области. Хорошие показатели - у спортсменов из Невельска, Тымовска, Углегорска, Поронайска, Анивы.

Кстати Решение о проведении первенства России по вольной борьбы было принято на совещании Федерации спортивной борьбы России под руководством Михаила Мамиашвили