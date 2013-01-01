Первенство России по вольной борьбе пройдет на Сахалине
Первенство России по вольной борьбе пройдет на Сахалине 13-16 апреля 2017 года.
В нем примут участие кадетки до 18 лет, от Сахалинской области - Анастасия Парохина и Фарида Азизова. По итогам прошедшего сезона островитянки вошли в состав юношеской национальной сборной по вольной борьбе.
Ожидается, что соревнования среди кадеток до 18 лет состоится 13-16 апреля 2017 года в Южно-Сахалинске.
- У Сахалина большие перспективы. Обе спортсменки успешно выступают на крупных соревнованиях. Помимо них, еще около 20 девушек претендуют на вхождение в состав российской сборной, - отметил руководитель региональной федерации спортивной борьбы Арсен Магомедов.
Всего в островном регионе спортивной борьбой занимаются более 2500 человек. Секции по этому виду спорта открыты в 13 районах области. Хорошие показатели - у спортсменов из Невельска, Тымовска, Углегорска, Поронайска, Анивы.
Решение о проведении первенства России по вольной борьбы было принято на совещании Федерации спортивной борьбы России под руководством Михаила Мамиашвили
В этом году на Сахалин приглашены два заслуженных тренера России - Владимир Курденков и Магомеднаби Махмудов. Первый работает в Поронайске. Второй - на Курилах: в новом физкультурно-оздоровительном комплексе в Курильске специально открыли отделение вольной борьбы.
- Помимо этого, в 2016 году сахалинская федерация спортивной борьбы подготовила трех мастеров спорта России. Рустам Дудин, Шамиль Абдурахманов, Андрей Тефанов вошли в состав сборной страны. Надеемся, что в следующем году нас ждет еще больше побед и достижений, - подчеркнул руководитель региональной федерации спортивной борьбы.
Рассматривается вопрос о проведении на Сахалине чемпионата мира по вольной борьбе. В нем помимо российских спортсменов примут участие сильнейшие борцы Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики области.
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