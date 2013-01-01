Покупатели новогодних елок в Южно-Сахалинске устроили парковку на газоне

Вероятно, водители темной малолитражки и белого универсала решили приобрести главный атрибут празднования Нового года, но донести его пару метров до проезжей части во дворе для них, по всей видимости, оказалось неподъемной задачей. Читатель, который сделал фото и видео этого явления, проживающий в том районе, говорит, что зеленую зону там только-только обновили.

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Новый год

Конкретно за парковку на газоне в Кодексе об административных правонарушениях наказание не предусмотрено. Понятия «газон» нет и в Правилах дорожного движения, ведь он не предназначен для каких-либо участников движения.

Однако согласно закону Сахалинской области нарушение решений муниципальных органов власти, а в данном случае имеет место нарушение правил благоустройства, принятых Городской думой, карается штрафами, пояснили в пресс-службе мэрии. В первый раз гражданин заплатит от 1 до 3 тыс. рублей, должностное лицо – от 5 до 10 тыс. рублей, юридическое лицо – от 15 до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении в течение года гражданину придется выложить от 3 до 5 тыс. рублей, должностному лицу – от 10 до 50 тыс. рублей, юридическому – от 50 до 300 тыс. рублей.

Граждане, ставшие свидетелями подобного пренебрежения правилами благоустройства, могут обратиться с заявлением в административную комиссию администрации Южно-Сахалинска по телефону 300-809 (доб. 4 и доб. 8).