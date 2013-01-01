Южно-Сахалинск до конца года избавят от рекламных щитов

Администрация Южно-Сахалинска уже демонтировала четыре рекламных щита на проспекте Мира.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии, до конца года областной центр освободят от всех незаконно установленных рекламных конструкций. Их только на проспекте Мира от от ул. Сахалинской до Лесной насчитывается 36. Владельцам рекламных щитов власти города давали срок убрать их до 16 декабря. Добровольно демонтировали незаконные объекты только 16 предпринимателей. Оставшимися теперь займется муниципалитет, а хозяева обязаны возместить администрации города понесенные затраты.

В рамках муниципального задания сносом занимаются специалисты завода стройматериалов им. М.А. Федотова. В работах также задействовано несколько единиц тяжелой техники, в том числе кран-балки, грузовики и т. п.