Южно-Сахалинск до конца года избавят от рекламных щитов
Администрация Южно-Сахалинска уже демонтировала четыре рекламных щита на проспекте Мира.
Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии, до конца года областной центр освободят от всех незаконно установленных рекламных конструкций. Их только на проспекте Мира от от ул. Сахалинской до Лесной насчитывается 36. Владельцам рекламных щитов власти города давали срок убрать их до 16 декабря. Добровольно демонтировали незаконные объекты только 16 предпринимателей. Оставшимися теперь займется муниципалитет, а хозяева обязаны возместить администрации города понесенные затраты.
В рамках муниципального задания сносом занимаются специалисты завода стройматериалов им. М.А. Федотова. В работах также задействовано несколько единиц тяжелой техники, в том числе кран-балки, грузовики и т. п.
После спила металлические конструкции увозят на хранение на полигон ТБО.
Сотрудники управления архитектуры и градостроительства отмечают дороговизну работ по демонтажу. Так, час работы одной единицы техники стоит в среднем 2 тыс. рублей. Снос рекламного щита занимает несколько часов. Окончательная стоимость всех работ станет известна после их завершения. Однако уже сейчас можно говорить о том, что демонтаж всех 14 конструкций обойдется муниципалитету в несколько сотен тысяч рублей.
Эти работы ведутся в рамках постановления администрации «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на территории Южно-Сахалинска».
Справки по вопросам демонтажа щитов по телефону (4242) 312-647 (доб. 3).
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