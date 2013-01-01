На Сахалине изъяли 16 тысяч бутылок поддельного алкоголя

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, контрафактный алкоголь стражи порядка обнаружили в рамках операции «Алкоголь». Более тысячи ящиков, в которых находились емкости с жидкостью сомнительного происхождения, хранились на одном из складов Южно-Сахалинска. Причем фирма, арендовавшая помещение, позиционировала себя как продавца морепродуктов.

По содержанию этикетки, изъятый продукт является пищевым ароматизатором с 45-процентным содержанием этилового спирта. Соответствующих документов, подтверждающих легальность продукции, бизнесмен предъявить не смог. Однако он успел направить часть контрафакта в сеть розничных магазинов на юге Сахалина. Сыщики в настоящее время устанавливают торговые точки, в которые поступала на реализацию сомнительная продукция. Во всем этом поможет полиции разобраться кассово-бухгалтерская документация, которую забрали у хозяина.

Весь конфискованный алкоголь передан на ответственное хранение. Экспертиза определит степень опасности поддельного спиртного для жизни и здоровья потребителей.