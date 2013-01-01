18-летний сахалинец угнал у деда авто

На въезде в Южно-Сахалинск в понедельник дорожная полиция остановила иномарку с пьяным водителем.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, японский внедорожник, за рулем которого был 18-летний житель Макарова, проверили на предмет угона. Стражи порядка выяснили, что машина принадлежит 61-летнему дедушке водителя. Хозяин авто даже не подозревал о поездке внука в областной центр и по этой причине оказался не в курсе угона. Тем более что мужчина не позволял молодому родственнику садиться за руль своего внедорожника.

Стражи порядка выяснили, что в квартире внука хранился запасной комплект ключей. Зная, что в ближайший вечер автомобиль владельцу не понадобится, молодой человек решил воспользоваться машиной, но, к счастью, был задержан.

Теперь молодому человеку инкриминируется преступление по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или чужим транспортным средством).