В Южно-Сахалинске стартует «Социальный фитнес»

7 января в Южно-Сахалинске стартует очередной сезон проекта «Социальный фитнес».

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в городском центре молодежных инициатив, в этот день на базе специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва зимних видов спорта начнутся занятия на классических беговых лыжах.

Стать участником тренировок может каждый независимо от возраста и физической подготовки. Занятия будут проходить бесплатно каждую неделю по субботам и воскресеньям. Начало - в 11:00.

- По субботам участники вместе с тренером Сергеем Втюриным будут отрабатывать навыки лыжной ходьбы, а по воскресеньям ходить по маршрутам, ранее разработанным школой, - рассказала руководитель проекта Ксения Огаркова.

Участникам необходимо позаботиться об экипировке: она должна быть легкой, эластичной и многослойной. Первый слой составляет термобелье, второй - пуловер из флиса, защитный третий - куртка с капюшоном и штаны или комбинезон. Важно, чтобы обмундирование не промокало и не продувалось. Перчатки желательно заменить на варежки из качественного синтетического непромокаемого материала с хорошим утеплителем. На голову стоит надеть облегающую шапку.

На лыжной базе работает бесплатный прокат лыж для участников социального фитнеса. Организаторы рекомендуют приходить за инвентарем за полчаса до начала занятия по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Горького, 7/1.

Справки по телефону (4242) 49-77-88.