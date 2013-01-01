Два водителя устроили коллапс перед Чехов-центром в Южно-Сахалинске

Два автохама создали транспортный коллапс на Коммунистическом проспекте в областном центре в обеденный час пик. Местом для стоянки они выбрали автобусную остановку.

В это же время к Чехов-центру на двух школьных автобусах привезли детей. Автобусы занимали места маршруток, пока высаживали своих пассажиров, что не запрещено. Что-то их на месте задержало, они не отъезжали, при этом были заведены и стояли там явно временно. Но пассажирским ЛиАЗам негде было припарковаться.

В результате водители, которым нужно было в правый крайний ряд, перекрыли проезд на Компроспекте для тех, кто намеревался ехать прямо, скопилась пробка.

Правила дорожного движения гласят, что остановка или стоянка в местах, выделенных для маршрутных транспортных средств либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки, влечет наложение административного штрафа в размере 1 тысячи рублей.

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