К Новому году Ростелеком дарит скидку на услуги связи

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе компании, клиенты, подключившие во время акции пакет услуг «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ», получают постоянную скидку 19%.

- Мы рады сделать подарок жителям Сахалина. Наши клиенты смогут получить комплекс телекоммуникационных услуг с максимальной выгодой. Благодаря новогодней акции можно сэкономить до 19% на оплате услуг связи, – отметил директор Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком» Константин Волошин.

Подключить пакет услуг «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ» в рамках акции могут как новые клиенты, так существующие абоненты компании при подключении второй или третьей услуги. Акция продлится до 28 февраля 2017 года.

«Интерактивное ТВ» доступно во всех регионах Дальнего Востока и включает в себя более 220 цифровых каналов различной тематики, больше 65 из них в HD-качестве. Наиболее популярным сервисом «Интерактивного телевидения» является «Видео по запросу», он предоставляет доступ к видеотеке лицензионного контента, которая на сегодня насчитывает около 3000 художественных, документальных фильмов, мультфильмов и телесериалов. Каталог «Видео по запросу» постоянно обновляется. Перед заказом услуги у абонента есть возможность ознакомиться с кратким описанием, посмотреть трейлер.

Получить подробную информацию об акции «Максимум выгоды», уточнить техническую возможность подключения и оставить заявку можно на сайте компании www.rt.ru, по единому бесплатному номеру 8-800-100-0-800, а также в центрах продаж и обслуживания Ростелекома.