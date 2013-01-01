Власти Южно-Сахалинска подарили утренник детям-инвалидам

Праздник организован при содействии управления социальной политики администрации областного центра, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии.

Гостями утренника стали 199 ребят. С наступающим 2017 годом их поздравил главный герой праздника Дед Мороз. Он пожелал всем крепкого здоровья и исполнения самых заветных мечтаний. Затем он пригласил посмотреть музыкальный спектакль «Двенадцать месяцев» в исполнении актеров театра кукол. Билеты были приобретены в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа на 2015-2020 годы».

Юные зрители на целый час погрузились в мир сказки и волшебства. По окончании представления Дед Мороз вручил ребятам сладкие подарки и интересные книги.

Подобные мероприятия проводятся в областном центре более десяти лет. В этом году дополнительно 250 подарков на Новый год также получат дети, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, дети из семей, получающих доплату к ежемесячному пособию на ребенка, пенсию по потере кормильца и по инвалидности.