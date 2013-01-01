ПСК «Сахалин» сбор от матча отдаст семьям погибших при крушении Ту-154

Хоккеисты ПСК «Сахалин» все средства от продажи билетов на заключительный матч с «Хай 1» переведут в фонд помощи семьям погибших при крушении самолета Ту-154.

По информации пресс-службы клуба, последняя игра в домашней серии с командой из Южной Кореи на льду «Кристалла» закончилась поражением хозяев – 3:4. За три встречи на родной площадке «Сахалин» заработал семь очков. На счету хозяев – две победы и один проигрыш. Однако с 76 очками островная команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Азиатской хоккейной лиги.

Последняя игра в уходящем году выдалась упорной на борьбу. Основное время матча и овертайм победителя не выявили, а вот в серии буллитов точнее оказались гости.

Следующий матч сахалинские хоккеисты проведут в 2017 году. 5 января в южнокорейском Инчхоне они встретятся с «Дэймунг Киллер Вейлс».