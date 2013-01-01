Сахалинцы учатся ремонтировать ратраки

В Сахалинской спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта уже два дня проходят занятия по обслуживанию и ремонту тяжелой техники.

Искусству устранения неполадок на ратраке островных механиков обучает представитель компании «Прайм Прайд» Сергей Будылин. Это предприятие из Самары поставляет технику на остров, рассказали РИА Сахалин-Курилы« в региональном министерстве спорта и молодежной политики.

- В области огромное внимание уделяется закупке специализированной техники для подготовки лыжных и горнолыжных трасс. А ремонтировать сложное оборудование у нас некому. Раньше мы приглашали специально для этого специалиста из Самары. После того, как Сергей Будылин провел инструктаж, устранять неполадки мы сможем самостоятельно, - рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта Андрей Яковлев.

По мнению гостя из Самары, машины PistenBully 400 просты в эксплуатации: это обеспечивается немецкой технологией и эргономикой. - С управлением справится даже ребенок. Обучаем мы за два дня, после чего машинист и механик легко справится с машиной. Могу только сказать, что техника очень надежная и устойчивая. Ее невозможно перевернуть. У нее есть лебедка, которая позволяет покорять горы с уклоном до 30% , - отметил руководитель сервисной службы компании «Прайм Прайд» Сергей Будылин.

В середине января на Сахалин придет три машины этого производителя. Они появятся в школе зимних видов спорта, спортивной школе по горнолыжному спорту и сноуборду и на СТК «Горный воздух».