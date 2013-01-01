На Сахалине въехавший в «Генерал» грузовик чуть не убил кассира

Грузовик на Сахалине въехал в магазин гостиничного комплекса «Генерал». Кассир заведения чудом избежала смерти.

Очевидец происшествия, повар комплекса, сообщил корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы», что авария произошла в 10:20 27 декабря. По его словам, груженный грунтом Isuzu столкнулся с Toyota Corolla, поворачивающей к магазину. От удара большегруз вынесло на бордюр, он подскочил, перевернулся, преодолев юзом порядка 20 метров. Затем врезался в стену заведения.

- Наша кассир рассказала, что всего за несколько минут покинула рабочее место. Иначе бы она серьезно пострадала: кассовый аппарат просто снесло, вылетело окно. Водителя грузовика выкинуло через лобовое стекло. У него повреждена голова, шла кровь. Он был в шоке, может, получил сотрясение головного мозга, - поделился очевидец.

Он также отметил, что обычно у магазина утром скапливается большое количество машин: кто-то покупает хлеб, кто-то напитки. Сегодня стоянка была пуста, никто из посетителей не пострадал. Примерно в 16:00 искареженный грузовик при помощи подъемного крана поставили на колеса. Вывалившийся из нее грунт частично убрали. Теперь развлекательное заведение вынуждено будет оперативно устранять повреждения: до Нового года осталось всего четыре дня. Причины автоаварии устанавливаются.