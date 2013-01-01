Сахалинские спасатели отметили профессиональный праздник

С профессиональным праздником сотрудников ведомства поздравили зампред регионального правительства Александр Житков, игумен Южно-Сахалинской и Курильской епархии Серафим, руководитель Агентства по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Сахалинской области Анна Михеева. Лучшим представителям профессии вручили награды «За заслуги», «За отвагу на пожаре», «За спасение погибавших», «За содружество во имя спасения», почетные грамоты министра МЧС России. Многие удостоены благодарственных писем губернатора области и региональной КЧС, медалей Российского союза спасателей.

Начальник Главного управления МЧС России по области Денис Ильинов поблагодарил своих коллег за самоотверженный труд, пожелал им меньше чрезвычайных ситуаций, на которые так щедра сахалинская природа.

Много теплых слов сегодня прозвучало в адрес спасателей, пожарных и других подразделений, которые выполняли в сложнейших условиях задачи по тушению крупных очагов возгораний, ликвидировали чрезвычайные ситуации, связанные с прохождением циклонов, авариями на транспорте и в энергетике, наводнениями, радиационными катастрофами и разливами нефтепродуктов. Сотрудники МЧС выезжали на последствия ДТП, принимали участие в антитеррористических мероприятиях, выполняли множество других разнообразных и серьезных задач. Островные спасатели оказывали помощь соседним регионам. Медалью Россоюзспаса наградили голландского специалиста по работе с морскими животными Питера Ван Дер Вольфа за помощь спасателям при освобождении из ледового плена косаток.

По словам спасателя второго класса поисково-спасательного отряда им. Полякова Татьяны Пахомовой, в этом году произошло много различных происшествий.

- Запомнился случай, когда мужчина плавал в море на надувном матрасе. Сильным течением его отнесло довольно далеко от берега. Мы добрались до человека, когда он уже отчаялся выбраться, пытаясь грести к берегу на неисправном плавсредстве. Для него все могло завершиться трагически, если бы не своевременная помощь спасателей, - поделилась воспоминаниями сотрудница отряда.