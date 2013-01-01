Центр внимания. Выпуск от 27 декабря

Губернатор в Тепличном

Совхоз «Тепличный» увеличивает мощности производства овощей. Новый комплекс для выращивания огурцов построили менее чем за полгода. Ежегодно он будет дополнительно поставлять на островной рынок более полутора тысячи тонн свежих овощей.

Рейд по алкоголю

На Сахалине изымают алкогольную продукцию. Сотрудниками управления экономической безопасности областного УМВД обнаружена крупная партия спиртосодержащей продукции с признаками подделки.

У Хорошавина забрали дома

Четыре земельных участка в Подмосковье, жилой дом площадью в тысячу квадратных метров на Рублевке и нежилое помещение. Недвижимость на сумму около 75 миллионов рублей конфисковали у семьи Хорошавиных.

Новые автобусы для школ

Новые школьные автобусы сегодня получили пять сахалинских районов. Спецтранспорт приобрели на федеральные средства. Торжественная передача отечественных машин состоялась сегодня в областном центре.

Таблички на остановках

350 информационных указателей появятся на автобусных остановках Южно-Сахалинска до конца года. Таблички формата А2 содержат названия остановки, перечень автобусных маршрутов и их расписание, а также номера телефонов контролирующих организаций. Металлопластиковые панели будут установлены на всех остановочных павильонах, в том числе и в планировочных районах Луговое и Новоалександровск.

Демонтаж рекламных конструкций

Незаконно установленные рекламные конструкции убирают в областном центре. Пока это коснулось четырех щитов на проспекте Мира.

Рейд на Буссе

Свалка на льду. Сотрудники корсаковского лесничества провели рейд по акватории памятника природы озеру Буссе. Цель выхода на лед - это профилактические беседы с рыбаками. В последние годы берега водоема сильно загрязнены теми, для кого любительское рыболовство порой превращается в увеселительное мероприятие с горячительным.

Авария на Холмском перевале

В холмском районе в результате ДТП пострадали пассажиры автобуса. На 85-м километре дороги, при спуске с перевального участка, 59-летний водитель автобуса в условиях снегопада не справился с управлением и врезался во встречную иномарку. Травмы получили семеро пассажиров рейса Южно-Сахалинск – Холмск.

Детсад и перспективы Дальнего

В селе Дальнем введен в эксплуатацию детский сад. Торжественное открытие дошкольного учреждения «Бусинка» состоялось сегодня. Особый статус мероприятию придавала сложная история строительства. Из-за банкротства первого подрядчика перерезание ленточки состоялось на несколько месяцев позже, чем планировалось.

День спасателя

Сегодня спасатели отмечают профессиональный праздник. Лучшие специалисты ведомства получили награды регионального и федерального уровней.

Маралы в Новиково

90 маралов, привезенные на остров из Алтайского края, обживают новый дом. Загон в 50 гектаров в районе села Новиково оборудован кормушками и станками для ветеринарных мероприятий. Сейчас животные находятся на карантине, но уже через несколько дней их смогут навещать туристы.

«Жемчужный променад»

Региональный турнир по танцевальному спорту «Жемчужный променад» прошел в Южно-Сахалинске. На паркете состязались более трехсот пар.