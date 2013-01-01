Чрезвычайно важно

Островные спасатели отмечают профессиональный праздник

По этому случаю сегодня в актовом зале Учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности состоялось торжественное мероприятие. Сотрудников разных подразделений, входящих в единую структуру главного управления МЧС России по Сахалинской области, поздравил заместитель председателя правительства региона Александр Житков.

По его словам, в текущем году из бюджета области на предупреждение и ликвидацию ЧС было выделено 1,4 млрд рублей. Деньги пошли на создание так называемого аварийного запаса, финансирование программы «Безопасный город», закупку техники и различного специального спасательного оборудования. Кроме этого, финансируется строительство здания единой службы спасения «112», ввод в эксплуатацию запланирован на 2017 год. Но есть и завершенные стройки – в семи новых зданиях пожарного депо созданы комфортные условия для несения службы. В следующем году, по словам зампреда, в бюджете региона на эти же цели предусмотрено более миллиарда рублей. – Мы очень много вкладываем средств, поскольку понимаем, что Сахалинская область – это островной регион, зависимый от особых климатических условий: ветра, дождя, снегопадов, – подчеркнул Александр Житков. – Мы должны всегда находиться в режиме ожидания или, как еще говорят, боевой готовности.

Областные власти в текущем году приобрели две большие резиновые лодки для сотрудников федеральной службы ГИМС, поскольку от их оснащения зависит безопасное нахождение людей на воде. – Мы не разделяем – федеральное или областное подразделение, потому что все, что находится на территории островного региона, все наше, – говорит Александр Житков. – Все средства и силы направлены на то, чтобы спасать человеческие жизни. Текущий год для островных спасателей завершается положительной статистикой, фиксирующей снижение общего количества пожаров, а также происшествий на водных объектах. И в этом, безусловно, заслуга собравшихся в зале настоящих профессионалов своего дела. – Рискуя жизнью, спасатели и пожарные первые приходят на помощь, в экстремальных ситуациях им зачастую приходится принимать ответственные решения, от которых зависят благополучие, здоровье и жизни людей, – отметил в своем выступлении начальник ГУ МЧС России по Сахалинской области Денис Ильинов. – На территории нашего региона, подверженного практически всему спектру существующих природных и техногенных рисков, создана многопрофильная специализированная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Дмитрий Михайлов

Особо отличившихся наградили медалями и почетными грамотами. Среди них – сотрудник поисково-спасательного отряда имени Полякова Дмитрий Михайлов, успевший за свою 13-летнюю карьеру принять участие во многих спасательных операциях, в том числе и в той, что получила общественный резонанс – по вызволению косаток из ледового плена. – Прибыв на место, мы увидели в полынье косатку, и, оценив ситуацию, приняли решение дожидаться прилива, но до этого времени всячески поддерживать жизнеспособность морского млекопитающего, – вспоминает Дмитрий. – Было очень много людей, которые не только переживали за судьбу животного, но и вызвались помогать. Благодаря совместным действиям морских обитателей удалось спасти. Дмитрий признается, что, подвергая во время работы свою жизнь опасности, никогда не тратит время на раздумья о неприятных для себя последствиях, а просто старается соблюдать технику безопасности. Одно из его последних приятных воспоминаний – спасение маленького щенка, что стало для молоденькой хозяйки собаки настоящим счастьем.