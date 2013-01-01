Сахалинец сделал себе «харакири» от несчастной любви

Тело 31-летнего мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки обнаружили в кафе на улице Сахалинской в областном центре ближе к вечеру 26 декабря.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что убитый пришел на работу к супруге, чтобы помириться. Услышав, что она не собирается к нему возвращаться, он нанес себе в грудь два удара ножом.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.

Двумя днями ранее в квартире дома № 65 на улице Пограничной в Южно-Сахалинске был найден труп 31-летнего хозяина квартиры - он повесился.

Причины, толкнувшие мужчину на суицид, выясняются, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.