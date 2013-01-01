Сахалинских коров будут осеменять качественной спермой

Первый региональный информационно-селекционный центр открылся 27 декабря на базе станции по борьбе с болезнями животных №2 в Аниве. Теперь скот в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах Сахалина будут оплодотворять качественным семенем.

Основная задача центра – совершенствование породных и продуктивных качеств животных, увеличение поголовья крупного рогатого скота, снижение яловости и бесплодия в сельхозпредприятиях.

- В первую очередь необходимо помочь личным подсобным хозяйствам и КФХ - единственный источник существования для них - продажа молока и мяса. Чтобы продукция фермеров была качественной, животных нужно осеменять качественным и продуктивным семенем быков-производителей, - отметила руководитель агентства ветеринарии и племенного животноводства области Роза Кузьменко.

До этого момента искусственное осеменение применялось только на крупных сельхозпредприятиях Сахалина. Фермеры увеличивали поголовье скота за счёт естественного спаривания животных.

Кстати Семя привозят на Сахалин из Москвы и Санкт-Петербурга

- Это не столь надёжно, поскольку животные могут быть не здоровы, что в будущем может привести к регрессу вместо прогресса, - отметила начальника управления племенного животноводства агентства ветеринарии и племенного животноводства Елена Страковская. – Специалисты центра не только осеменяют, они осматривают коров, при необходимости назначают им лечение, дают рекомендации фермерам и т.д. Таким образом, мы уже будем заведомо знать, что заложено в той или иной тёлочке. Каждый год будет рождаться здоровое поколение телят. В селекционном центре находятся сосуд Дьюара, где семя может храниться более 100 лет, а также баки на 2 тысячи доз спермы. На сегодняшний день этого хватит, чтобы обеспечить личные подсобные хозяйства Южно-Сахалинска, Анивского, Корсаковского и Углегорского районов. Согласно плану, в феврале-марте семенем снабдят и другие районы области.

Все семя проверяется в лаборатории. Сначала его размораживают, затем изучают под микроскопом и оценивают по пятибалльной шкале. Если всё хорошо, его заряжают в инструмент для осеменения и оплодотворяют корову. При центре действует учебный класс, где бесплатно обучают врачей-ветеринаров и операторов по искусственному осеменению. Люди практикуются на профессиональной технике - УЗИ-сканере новейшего поколения стоимостью 1 млн рублей. С помощью аппарата определяется беременность животных (с 30 дней) и выявляются гинекологические патологии на ранних сроках. Кроме того, в помещении распологается лаборатория селекционного контроля качества молока.