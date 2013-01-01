Участковая больница села Чехов укомплектована врачами на 100%

Современная стоматологическая установка и портативный ультразвуковой диагностический аппарат появились в участковой больнице холмского села Чехов.

На их приобретение из областного бюджета выделено более 5 млн рублей, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве здравоохранения. Глава ведомства Алексей Пак побывал в сельской больнице во время рабочей поездки по Холмскому району.

- Техника уже активно используется для лечения и диагностики пациентов. Стоматолог здесь свой, а с ультразвуковой установкой пока работает специалист, приезжающий из Холмска. В ближайшие месяцы врач-хирург из Чехова пройдёт курс обучения и сможет сам заниматься обследованием жителей села при помощи УЗИ-сканера, – рассказала главврач Холмской ЦРБ Светлана Мищенко.

В поликлинике работает рентген-кабинет, оснащённый современным цифровым аппаратом. В медицинском учреждении ведут приём терапевт, педиатр, хирург, акушер-гинеколог. Укомплектованность врачами составляет – 100%, средним медицинским персоналом – 89%.

- Чеховская участковая больница - это достойный пример для других медицинских учреждений области. Впечатляет кадровый потенциал. Стоит отдельно отметить и очень хорошее материально-техническое оснащение, – подчеркнул Алексей Пак по итогам рабочей поездки.

В село регулярно приезжают узкие специалисты, в том числе офтальмолог, отоларинголог, невролог, эндокринолог, онколог. Всего в 2016 году за медицинской помощью в больницу жители села Чехов обращались 2 870 раз.