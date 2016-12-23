Сахалинцев и курильчан приглашают на «Декаду спорта и здоровья»

На Сахалине со 2 по 8 января пройдет «Декада спорта и здоровья».

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики, старт массовым физкультурным мероприятиям даст лыжный забег, который состоится во второй день нового года. В этом году традиционная спортивно-физкультурная акция организована в формате квеста. Каждый игрок получит именную карточку, в которой необходимо фиксировать участие во всех принятых мероприятиях в рамках «Декады спорта и здоровья». Отметки проставляются каждый день сразу после окончания состязания. Старты будут проходить на территории лыжной базы школы зимних видов спорта, ВЦ «Сахалин», ДС «Кристалл», СТК «Горный воздух» и на стадионе «Спартак».

Соревнования рассчитаны на людей без особой спортивной подготовки. Они без труда смогут участвовать в веселых стартах, эстафетах и играх. Причем вступить в ряды участников «Декады спорта и здоровья» можно в любой из десяти дней. Организаторы освободили сахалинцев от предварительной регистрации: именные карточки можно будет получить прямо перед каждым стартом у волонтеров.

Итоги организаторы подведут 15 января. Сахалинцы, которые наберут наибольшее количество отметок, примут участие в розыгрыше главного приза - экшен-камеры GOpro и сезонного ски-пасса на «Горный воздух».

Остальные участники розыгрыша могут стать обладателями поощрительных призов, в том числе аксессуаров для телефонов от «Мегафона», абонементов в тренажерный зал «Арена», Word Class, билетов в кино от ККЗ «Октябрь», сертификатов на посещение японского ресторана «Хоккайдо», продуктовой корзины от магазина «Первый», а также сладких подарков.

Расписание соревнований опубликовано на сайте министерства спорта и молодежной политики.

Справки по телефону (4242) 67-10-47.