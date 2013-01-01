36-летний сахалинец убил мать

36-летний холмчанин подозревается в убийстве собственной матери.

Напомним: тело 55-летней женщины было обнаружено 18 декабря в ее квартире в доме №6 на улице Матросова в Холмске. Судебно-медицинское исследование трупа показало, что смерть наступила в результате механической асфиксии от сдавливания органов шеи.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

Кроме того, завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 65-летнего жителя Южно-Сахалинска, который обвиняется в убийстве собутыльника.

По версии следствия вечером 2 октября пенсионер встретился с 54-летним знакомым около магазина и пригласил к себе выпить. В качестве алкогольного напитка товарищи купили чистящее средство «Пушистик».

В ходе застолья собутыльники поссорились, хозяин взял нож и ударил им гостя в живот, после чего лег спать. А утром обнаружил бездыханное тело.

Уголовное дело направлено в суд.