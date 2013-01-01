Профессиональный праздник
Сегодня спасатели отмечают профессиональный праздник. Лучшие специалисты ведомства получили награды регионального и федерального уровней.
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Сегодня спасатели отмечают профессиональный праздник. Лучшие специалисты ведомства получили награды регионального и федерального уровней.
В центре Южно-Сахалинска в подвале жилого дома поселилась собака
Шикарная новость!!! Других новостей нет.
Корсаковский, Охинский и Александровск-Сахалинский районы - аутсайдеры
Неужели есть еще районы хуже, чем Северо-Курильский? Из 10 дворовых территорий обещанных губернатору в 2016г сданы лишь три. Не сделана площадь возле местной ад...
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Сахалинцы и курильчане будут сами решать, на что тратить бюджет
2. Точно так дела обстоят и в других представительных органах, и в Сахдуме, вероятнее всего, тоже. Обидно же когда тебя критикуют, как бездельника. Так зачем по...
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