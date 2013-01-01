На депутата Гордумы Южно-Сахалинска завели пятое уголовное дело

Депутат Городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва Юрий Азизов стал фигурантом пятого уголовного дела.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном следственном управлении СК РФ, он обвиняется по п. «б» части 2 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). По версии следствия, в декабре 2013 года заказчик – управление судебного департамента в Сахалинской области – и генподрядчик – ООО «Сахалин-Строй-Механизация» - заключили госконтракт на строительство здания Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

Для получения необходимой банковской гарантии депутат, одновременно являвшийся главой компании-подрядчика, обратился в ЗАО «Холмсккомбанк». Гендиректор кредитно-финансового учреждения потребовала за услугу 3,2 млн рублей. Через посредника Юрий Азизов передал женщине требуемую сумму.

В настоящее время следователи собирают факты для закрепления доказательств по выдвинутому обвинению.

Одновременно следком продолжает расследование еще четырех уголовных дел, фигурантом которых является депутат Гордумы. Ему вменяются преступления по части 5 статьи 291 (дача взятки), п. «б» части 2 статьи 199 (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), части 2 статьи 145 (невыплата зарплаты) и части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Дела находятся в завершающей стадии, и в ближайшее время их предъявят для ознакомления стороне защиты.