Меховая ярмарка из Кирова работает на Сахалине в новогодние каникулы

Выставка-продажа меховых изделий из Кирова продолжит работу в Южно-Сахалинске с 26 декабря по 8 января 2017 года.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» специалисты Кировской меховой ярмарки, эксклюзивную зимнюю одежду из меха островитяне могут приобрести на втором этаже универмага «Сахалин». По мнению производителей, натуральная шуба станет лучшим подарком жене на Новый год.

- Помните, как с замиранием сердца мы ждали подарков под елкой в Новый год? Конечно, это одно из самых ярких воспоминаний детства: пораньше встать, а лучше вообще не ложиться, чтобы еще и Деда Мороза встретить, и игрушку мечты получить. Как правило, мужчинам не надо объяснять, какое значение имеет шуба в жизни женщин. Редкий представитель сильной половины человечества не слышит каждую зиму: «Хочу шубу!». А теперь вспомните, как билось ваше сердце, когда вы открывали новогодние подарки. Все эти ощущения детства вы можете подарить вашей жене, подарив ей на любимый праздник меховое изделие, считают сотрудники ярмарки.

Конечно, к выбору такого подарка стоит отнестись ответственно. В данном случае важно не ошибиться с размером. Если шубка окажется велика или мала, то радости будет гораздо меньше.

Специалисты советуют мужчинам заранее выяснить параметры фигуры своей второй половины, чтобы передать их консультанту магазина. Попутно можно поинтересоваться предпочтениями жены относительно меха и фасона. На меховом рынке очень большой выбор. Кировская ярмарка предлагает самые разные модели из меха норки, енота, нутрии, орилага, мутона и лисы.

Если же покупатель все-таки затрудняется с выбором размера, то можно обговорить с продавцом возможность обмена шубки. Впрочем, это гарантирует закон «О защите прав потребителей».

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