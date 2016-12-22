Кино в моей жизни: Аки Каурисмяки, «Дикие истории» и «Остров Рикоту»

В России заканчивается Год кино. Напоследок о своих кинематографических предпочтениях рассказали известные сахалинцы. Они ответили на три вопроса.

– Какие три фильма вы рекомендуете посмотреть? – Ваши любимые актеры и режиссеры? – Какую роль вы хотели бы сыграть сами?

Илья Шамазов, кинокритик, куратор Года кино на Сахалине: – В этом году я смотрел за редким исключением российское кино. В том числе в рамках двух ретроспективных показов от звезд киноведения Петра Багрова и Николая Изволова. Из них выделю восхитительный фильм Червякова «Мой сын». Это сюрреализм в духе Бунюэля с одной стороны, с другой – символизм в эстетике Брюсова. И в то же время очень личная история, пересказывать которую бессмысленно. Второе открытие – «Комендант птичьего острова». Детская картина о том, как в Охотском море наши берут на буксир допотопную джонку с японскими разведчиками. Канат обрывается, и советский матрос вынужден несколько суток охранять на необитаемом острове «превосходящие силы противника». Это Хичкок в чистом виде: герой не может спать, напряжение нарастает. Режиссер очень точно работает с идеологическими вещами. Мы этот фильм показывали в Шахтерске, и зрители с восторгом узнавали японцев. Несмотря на определенную карикатурность, очень точно были подчеркнуты характеры. Монтажные склейки и режиссерские игры привели меня в восторг: ленточка с бескозырки монтируется с крылом чайки в следующем кадре. Третью картину хотел бы выделить из ретроспективы «Кино идет с окраин», но сделать это сложно при таком огромном количестве шедевров.

Любимейший режиссер – итальянец Роберто Росселлини. С его смертью настоящее кино умерло и больше никогда не возродится. Конечно, Райнер Вернер Фасбиндер – это величайшая вершина. Обидно, что в России не оценили адекватно Бориса Барнета. Человек-эпоха, он начал снимать в конце 20-х годов и работал до 60-х. Барнет во многом сформировал стиль Гайдая, который начинал у него вторым режиссером. Именно в картине Барнета нашел свой образ Василий Шукшин. Великий режиссер умел найти ниточку, за которую вытаскивал суть вещей. Что касается актеров, я, честно, не различаю их. Могу не узнать, например, Бреда Питта, в новом фильме. В основном это главные говорящие головы: ведь как режиссер скажет, так и будет. И лучшие из них умеют хорошо молчать на съемочной площадке. Конечно, есть какие-то исключения, когда из области эротических переживаний ты выудишь их на экране и млеешь. Хана Шигула, например. Не важно какую роль играть, главное – у кого. Я согласился бы на любую роль в картине финского режиссера Аки Каурисмяки. Мы с ним дружим, и он пообещал, если будет снимать фильм ужасов, то возьмет меня на главную роль.

Анастасия Федяй, актриса Сахалинского театра кукол: – «Рассказы» Михаила Сегала, испанско-аргентинский фильм «Дикие истории» и все советские комедии. «Любовь и голуби» могу пересматривать по несколько раз в год. Вообще, фильмы эпохи СССР сделаны с душой, им не требовались спецэффекты и прочие «навороты», чтобы зацепить зрителя надолго. Еще в них чувствуется работа единомышленников. Знаю по собственному опыту, что очень многое зависит от съемочной группы. Когда она слажена и сплочена, все проходит гладко и быстро, и ты получаешь от этого удовольствие. Так у нас было на съемках картины «Жизнь после Ванги» и еще нескольких сериалов, где я участвовала.

Любимых актеров у меня много. Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп, Джулия Робертс. Из отечественных, безусловно, Константин Хабенский, Владимир Машков, Евгений Ткачук, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова. Среди зарубежных режиссеров у меня любимец Квентин Тарантино. Из отечественных мастеров можно составить плеяду – Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай, Георгий Данелия, Андрей Тарковский, Владимир Меньшов. Не понимаю, как им удавалось с такой душой снимать шедевры. Хотелось бы сыграть в военной драме времен Великой Отечественной войны. Или в картине о современном селе.

Руслан Герасимчук, участник творческой группы картины «Остров Рикоту»: – «Весна на Заречной улице», «Девчата» и из последних новинок – «Землетрясение». Выбор моих любимых фильмов из эпохи СССР продиктован тем, что я родился в Советском Союзе. У меня большая домашняя видеотека, в ней около 500 дисков, в основном отечественная киноклассика. Мне бы очень хотелось пополнить коллекцию фильмом Дениса Селюкова, который он снимал на моем родном Кунашире. Я помогал творческой группе будущей картины «Остров Рикоту» выбирать локации. Кстати, Денис сказал, что история главного героя фильма и моя похожи. Там журналист приезжает на три дня на Рикоту и остается на всю жизнь. Я тоже планировал поработать полгода на Кунашире и вернуться на Украину.

Конечно, в любимых режиссерах у меня Денис Селюков. В недавней беседе он рассказал, что снял остальные эпизоды «Острова Рикоту» в Рязани и приступил к озвучке и постпродакшену. Татьяна Догилева сказала, что Денис – отчаянный малый: профессионал бы так далеко никогда не поехал, а нашел натуру поближе. Кстати, среди любимых актрис как раз Татьяна Догилева. Я возглавляю уголовно-исполнительную инспекцию Южно-Курильского района. Актером себя не вижу, но, возможно, попробовал бы сыграть роль одного из героев сериала «Ментовские войны». Честные и мужественные полицейские – не редкость в этой профессии.