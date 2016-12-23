В Южно-Сахалинске еще 18 детей-сирот получили собственные квартиры

Торжественная церемония вручения ключей от 18 новых квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, состоялась в областном центре. Обретенные «гнездышки» находятся в новостройках планировочного района Новоалександровска. Всего в этом году жилье получат 62 человека. На приобретение квартир из областного и федерального бюджетов было выделено 180 млн рублей.

- Это здорово, когда под конец года, как праздничный новогодний подарок, 18 человек получили ключи от квартир в новостройках. Дома построены по всем требованиям законодательства, и мы рады за новых жильцов и надеемся, что им будет комфортно, - отметила начальник департамента образования администрации Южно-Сахалинска Анастасия Киктева.

Квартиры - однокомнатные, по 28 квадратных метров. В каждой есть кухня, санузел, проведены пожарная сигнализация, освещение, отопление. Также застройщики по своему желанию установили кухонный гарнитур, хотя законодательством это не предусмотрено.

Дмитрий Морунов учится в техникуме на втором курсе на электрика. В новое жилье пришел вместе с бабушкой. Проверяя каждый «винтик» в комнате, Дмитрий начал «обставлять» свои квадратные метры. - Очень красивая комната, очень все хорошо и качественно сделано. Здесь уже планирую поставить мебель. Если вдруг что-то сломается, смогу и сам починить, - поделился впечатлениями Дмитрий. Владимиру Шалыгину 32 года, все время он скитался по интернатам от юга до севера Сахалина. О том, что есть закон, который позволяет детям-сиротам получить квартиру, узнал в прошлом году. Решил собрать все документы и встать в очередь. - Буду дальше работать и обустраивать свой личный уголок в жизни. Счастлив, что в этом году как новогодний подарок получил квартиру, - рассказал Владимир. Генеральный директор ОАО «Сахалин-Инжиниринг» Роман Альперович, отметил, что дома построены по японской технологии, полиуретановые панели сохраняют тепло, прочный фундамент выдержит девятибалльное землетрясение и простоят здания 75 лет. Возвели их за три месяца. - Как застройщики настоящего жилья, мы несем все гарантийные обязательства перед жильцами этих домов, поэтому любое обращение к нам в разумные сроки в связи с недостатками в квартирах – мы их устраним. Гарантия действительна в течение пяти лет, - отметил Роман Альперович.