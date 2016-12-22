Год сахалинских поисковиков: подвиг Буюклы, два десятка солдат и два самолета

Активисты сахалинского отделения «Поискового движения России» подвели итоги уходящего года на отчетной конференции 28 декабря.

Начался 2016 год для поисковиков с открытия в Смирныховском музее Южно-Сахалинской наступательной операции выставки, посвященной подвигу Героя Советского Союза Антона Буюклы. Трехмерную панораму создали на средства гранта губернатора Сахалинской области. Поисковики сами сделали макет японского дзота из высушенной лиственницы с применением скоб, найденных на местах сражений. Установили там настоящий японский пулемет. В создании панорамы использовались подлинные предметы, которые когда-либо находили поисковики, – это японские и советские котелки, фляжки, гильзы и др. Полноростовые манекены советских и японских солдат изготовили в Уфе. Кстати, манекен Буюклы изготавливали по единственной сохранившейся фотографии героя.

Единственное, что немного огорчает поисковиков, – места для экспозиции им выделили немного, поэтому на трехмерную панораму можно смотреть только со стороны.

- За две недели после открытия выставки в музей пришло столько посетителей, сколько раньше приходило за квартал. Дети разбирали гильзы на сувениры, они разлетались как горячие пирожки, мы только и успевали их подкладывать, - рассказал руководитель сахалинского отделения «Поискового движения России» Артём Бандура.

Поисковики надеются продолжить проект по созданию таких панорам в других музеях Сахалинской области. В следующий раз они хотят увековечить подвиг военных медиков.

Экспедиции начались сразу, как только сошел снег. В районе поселка Мирный (Смирныховский район) поиски никогда раньше не проводились. Целью было найти еще одно место боя советских и японских солдат. В процессе активисты движения набрели на опушку, где обнаружили 15 гильз, следом – останки первого японского солдата, а через три метра от него – еще одного. Тогда земля еще не оттаяла, и поисковикам пришлось вернуться сюда в июне. В новой экспедиции они обнаружили останки еще троих солдат. Лето у поисковиков прошло под знаком экспедиции на остров Шумшу. С погодой им в те две недели, мягко говоря, не повезло. В непростых условиях удалось найти останки троих советских и 12 японских солдат. 2 сентября они были с почестями захоронены на месте будущего мемориала в Северо-Курильске. Всего же за три поисковые поездки на этот остров поисковики обнаружили останки 63 советских и 45 японских военнослужащих. - У нас есть основания полагать, что на Шумшу остается еще очень много солдат и работы впереди много, на несколько экспедиций, - сказал Бандура. В рамках еще одного грантового проекта активисты «Поискового движения России» отреставрировали старые японские склады для оружия в Смирныховском районе. Они установили там двери, информационные стенды, вернули стенам исторический серый цвет, который был при японцах, сделали освещение. - Оказалось, что в здании просто великолепная система вентиляции, там обустроены шесть вентиляционных шахт и водосточный желоб, по которому со стен стекает весь конденсат, - рассказал Бандура.

В уходящем году удалось реализовать еще один проект по навигации к памятным местам в Смирныховском районе. Недалеко от памятников установили информационные стенды с указанием GPS-координат, а также QR-кодами, которые с помощью навигационной программы в телефоне построят маршрут до той или иной достопримечательности. Многие памятники находятся в лесу, на сопках, теперь до них можно добраться самостоятельно, без провожатого. Большую работу в этом году провели по поиску артефактов времен Русско-японской войны 1905 года на месте бивака отряда полковника Иосифа Арцишевского (ныне село Дальнее) и на позициях штабс-капитана Бронислава Гротто-Слепиковского на побережье озера Тунайча, об этом рассказал специалист по данному направлению Виктор Янков.

Специалист «Поискового движения России» по авиации Алексей Охрименко рассказал об успехах этого года в поисках самолетов. В ноябре обнаружили сразу два бомбардировщика. В соцсети к поисковикам обратился житель Долинска, который знал о месте падения одного из них. Вместе они отправились в экспедицию и нашли фрагменты бомбардировщика Пе-2. - После аварии в этом районе уже проводили рекультивацию, сажали лес. Крупные детали растащили на цветной металл, вероятно, даже не задумываясь о том, что это боевой самолет, - сказал Охрименко. Через две недели после этого поисковики нашли место падения бомбардировщика Ту-2. Разброс деталей оказался очень большим. Там нашли остатки пристяжной парашютной системы, бомбовый прицел и др. Поиски в этом месте продолжатся.