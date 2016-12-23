Узвар с кислинкой
Традиция вкусно поесть самим и достойно накормить гостей испокон веков присуща казакам. А блюда казачьей кухни – простые и сытные – идеально подойдут занятым хозяйкам
Семейная картошка
«Как ложкой, так и шашкой», – говорят казаки, которые чтут заветы своих предков. Заслуженный работник культуры России и Украины, руководитель народного ансамбля казачьей песни «Воля» Людмила Засенко рекомендует к праздничному столу коронное блюдо своей мамы.
– Когда мама спрашивала, приготовить ли нам «семейную» картошку с мясом, мы все дружно отвечали: «Да!», – вспоминает Людмила Петровна.
Для этого блюда отлично подойдет мякоть свинины. Мясо необходимо помыть и нарезать кусочками по 4–5 сантиметров. Потом надо подсолить и слегка обжарить его на растительном масле до полуготовности.
– После этого выкладываем мясо в отдельную посудину, в которой собираетесь готовить блюдо. Лучше, если она будет из керамики или чугуна. Поверьте, вкус в таких получается совсем другой, – отмечает она.
Далее – режем картофелины сначала на четыре части, а потом каждую четвертинку еще напополам, чтобы получилось по восемь долек. На оставшемся от мяса масле обжарить подсоленный картофель, тоже до полуготовности. Затем выложить его поверх свинины. В мясо и картофель надо добавить черного перца молотого, а также горошком. В серединку – два лавровых листа и 3–4 зубчика чеснока.
Затем необходимо залить заготовку сметаной или молоком, добавить размягченного сливочного масла – несколько столовых ложек без горочки. Сделать зажарку из трех луковиц, а одну нарезать полукольцами и все это выложить на картофель. Блюдо накрыть крышкой и готовить в разогретой до 150–180 градусов духовке 40–50 минут.
В большую глубокую тарелку, лучше взять глиняную, выложить сначала картофель, вокруг него мясо, сверху посыпать зеленью. К этому блюду хорошо подавать бочковые помидоры и огурцы, горчицу с хреном, квашеную капусту с яблоками.
Съедобные украшения
Также на праздничном столе у Людмилы Засенко всегда стоял узвар без сахара – традиционный украинский рождественский напиток. Для него вам понадобится примерно 4 литра воды и полкило сухофруктов – в равных пропорциях взять груши, вишни, яблоки, чернослив, изюм. Помните, что груши и вишня варятся дольше, поэтому их стоит отправить в кастрюлю первыми, а остальные сухофрукты добавлять постепенно. Узвар следует кипятить в течение 30 минут.
– Для сладости мама иногда добавляла в такой компот сахарную свеклу. Сейчас уже это сложно повторить, поэтому если хотите подслащенный напиток, добавьте сахар, – говорит Людмила Засенко.
Готовый узвар должен отстояться 8–9 часов, после чего его необходимо процедить. Лучше компот варить вечером, чтобы утром уже можно было насладиться напитком.
– Все эти блюда не только вкусные, но и являются отличным украшением стола, – говорит Людмила Петровна. – У нас, казаков, раньше с особым размахом встречали старый Новый год и накрывали к торжеству самый богатый стол. Накануне этого праздника – 12 января – День Анисьи Порезухи. На него всегда кололи поросенка, поэтому к столу было свежайшее мясо. Благо сейчас и на Сахалине не проблема найти хорошую свинину. Из нее делали колбасу, «кровяночку» и другие вкусности. Папа вешал на елку связку домашних колбасок и чекушки с горилкой. Соседи очень любили к нам приходить и угощаться такими «украшениями». Хочу всем пожелать вкусных и веселых праздников, благополучия и мира в новом году!
Ингредиенты
КАРТОШКА С МЯСОМ «СЕМЕЙНАЯ»
1. Картофель ............................................. 0,5 кг
2. Мякоть свинины ......................... 300–400 г
3. Лук ......................................................... 3–4 шт.
4. Сметана/Молоко ........................... 4–6 ст. л.
5. Сливочное масло .......................... 4–6 ст. л.
6. Соль, черный перец молотый
и горошком, лавровый лист,
зелень ............................................... по вкусу
7. Растительное масло ............... для жарки
УЗВАР
8. Сухофрукты .......................................... 0,5 кг
9. Вода ......................................................... 3–4 л
10. Сахар ................................................. по вкусу
Фото из архива Людмилы Засенко
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