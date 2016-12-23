Узвар с кислинкой

«Как ложкой, так и шашкой», – говорят казаки, которые чтут заветы своих предков. Заслуженный работник культуры России и Украины, руководитель народного ансамбля казачьей песни «Воля» Людмила Засенко рекомендует к праздничному столу коронное блюдо своей мамы.

– Когда мама спрашивала, приготовить ли нам «семейную» картошку с мясом, мы все дружно отвечали: «Да!», – вспоминает Людмила Петровна.

Для этого блюда отлично подойдет мякоть свинины. Мясо необходимо помыть и нарезать кусочками по 4–5 сантиметров. Потом надо подсолить и слегка обжарить его на растительном масле до полуготовности.

– После этого выкладываем мясо в отдельную посудину, в которой собираетесь готовить блюдо. Лучше, если она будет из керамики или чугуна. Поверьте, вкус в таких получается совсем другой, – отмечает она.

Далее – режем картофелины сначала на четыре части, а потом каждую четвертинку еще напополам, чтобы получилось по восемь долек. На оставшемся от мяса масле обжарить подсоленный картофель, тоже до полуготовности. Затем выложить его поверх свинины. В мясо и картофель надо добавить черного перца молотого, а также горошком. В серединку – два лавровых листа и 3–4 зубчика чеснока.

Затем необходимо залить заготовку сметаной или молоком, добавить размягченного сливочного масла – несколько столовых ложек без горочки. Сделать зажарку из трех луковиц, а одну нарезать полукольцами и все это выложить на картофель. Блюдо накрыть крышкой и готовить в разогретой до 150–180 градусов духовке 40–50 минут.

В большую глубокую тарелку, лучше взять глиняную, выложить сначала картофель, вокруг него мясо, сверху посыпать зеленью. К этому блюду хорошо подавать бочковые помидоры и огурцы, горчицу с хреном, квашеную капусту с яблоками.