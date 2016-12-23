Отсутствием мусорных контейнеров в Дальнем занялась прокуратура

Прокуратура Южно-Сахалинска подала в суд заявление на бездействие городской администрации. Поводом стало обращение местных активистов Общероссийского народного фронта.

В заявлении говорится о том, что городские власти уклоняются от установки мусорных контейнеров у домов, уже введенных в эксплуатацию в новом жилом микрорайоне в Дальнем. Прокуратура подтвердила данные проверки активистов. Выяснилось, что с 1 апреля бытовой мусор попросту складывался на бетонные площадки.

Некуда выносить отходы было жильцам домов 7, 7а, 9, 9а по ул. Шебунина и 8 и 10а по ул. Большая Полянка. Заказчиком строительства этих объектов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья является управление капитального строительства Южно-Сахалинска. Значит, городская администрация не смогла обеспечить организацию сбора, вывоз и утилизацию мусора. Это, в свою очередь, нарушило права жильцов, считают в прокуратуре. Там требуют обязать власти установить необходимые контейнеры.

- Исковое заявление прокуратуры в суд – это хороший сигнал гражданскому обществу о том, как можно цивилизованно решать волнующие людей вопросы, – прокомментировал член регионального штаба ОНФ Анатолий Кобелев.

Он также напомнил, что активисты при осмотре жилья в Дальнем заметили и другие недостатки. Кое-где не работает вентиляция, плохо закреплена сантехника. Плиты балконов выглядят так, словно уже были в эксплуатации. Плоские крыши новостроек выполнены без свесов кровли, выступающих за внешний периметр здания.

- Такие проектные решения ведут к тому, что во время дождя вода будет беспрепятственно стекать по всей стене и попадать в окна. Проектом не предусмотрены пандусы для инвалидов. Таким образом, на взгляд экспертов ОНФ, главная проблема заключается в недостаточно проработанном проекте домов, что обязательно нужно учесть заказчику при новом строительстве, - акцентировал внимание Кобелев.

Мониторинг жилья в Дальнем представители ОНФ проводят регулярно. У жителей новостроек много жалоб: некачественное благоустройство дворов, нехватка нужной инфраструктуры, проблемы с оформлением квартир в собственность.